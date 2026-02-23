Som en «kroppspositiv» influencer snakker hun om sitt «kontroversielle» forhold til bevegelsen.

Gabriella Lascano, en mangeårig ledende skikkelse i kroppspositivitetsbevegelsen, overrasket lokalsamfunnet sitt ved å distansere seg fra den. I en meningsvideo reflekterer hun over en reise preget av myndiggjøring, tvil og kontrovers.

Fra myndiggjøring til spørsmålsstillering

Gabriella Lascano, som følges av over 600 000 mennesker på Instagram og TikTok, har etablert seg siden 2010 som en sterk stemme for kvinner i pluss-størrelse. Mote, skjønnhet, selvtillit: innholdet hennes hyller kroppen med stolthet. Hun har samarbeidet med merkevarer og inspirert tusenvis av kvinner til å gjenvinne imaget sitt.

Likevel, med sin tyngste vekt – rundt 181 kilo – forklarer hun at hun følte seg «fysisk begrenset». Det ble vanskelig å bruke hæler, og visse flyseter og attraksjoner var utilgjengelige for henne. Gradvis satte en følelse av ubehag inn. Hun forteller om følelsen av å holde seg til en stadig mer radikal diskurs, der visse ord som «fedme» eller «bevisst vekttap» ble avvist blankt. Hennes opprinnelige intensjon var egenkjærlighet, men hun sier at hun begynte å stille spørsmål ved den: burde aksept utelukke enhver refleksjon over helse?

Vendepunktet og videoen som splittet folk

I desember 2022 fungerte dødsfallene til to fremtredende skikkelser i bevegelsen – Jamie Lopez, som bukket under for hjertekomplikasjoner, og Brittany Sauer, som hadde uttrykt anger over spisevanene sine – som en vekker. Gabriella innrømmer at hun innså at hun kanskje ignorerte noen varseltegn.

I 2023 la hun ut en video som gikk viralt. I den hevdet hun at helse er en håndgripelig realitet: hjertesykdom, diabetes og organsvikt eksisterer, og å være bekymret for dem er ikke, etter hennes syn, en handling av fettfobi. Disse bemerkningene utløste en massiv motreaksjon. Hun ble anklaget for å forråde bevegelsen, og ble kritisert og utstøtt av en del av samfunnet som hadde støttet henne.

Å kvitte seg med merkelappen, ikke egenkjærlighet

Siden den gang har Gabriella Lascano distansert seg fra kroppspositivitetsbevegelsen. Hun fortsetter å lage livsstilsinnhold, men uten å offisielt alliere seg med den. For henne er det mulig å elske seg selv dypt samtidig som man erkjenner at visse medisinske risikoer eksisterer. Historien hennes belyser et skille: mellom myndiggjøring og frykten for helsefornektelse – selv om det er viktig å introdusere en grunnleggende nyanse.

Helse og vekt: vær forsiktig med snarveier

Å være overvektig betyr ikke nødvendigvis å være usunn. Å være tynn garanterer ikke god helse. Den medisinske virkeligheten er uendelig mye mer kompleks enn den synlige silhuetten. Man kan leve i en stor kropp og ha utmerkede blodprøver, stabilt blodtrykk og regelmessig fysisk aktivitet. Omvendt kan man være tynn og lide av usynlige hjerte-, stoffskifte- eller psykiske lidelser. Likevel overvåker samfunnet helsen til overvektige mennesker tettere enn helsen til tynne mennesker.

Så snart en kvinne er overvektig, blir helsen hennes et offentlig anliggende. Folk bekymrer seg for henne. De projiserer risikoer på henne. De gjør antagelser. Når en tynn kvinne inntar såkalte skadelige vaner, er den kollektive bekymringen mye mer diskret. Denne asymmetrien avslører en skjevhet: å automatisk assosiere vekt med dårlig helse er en form for fettfobi.

Det er mange grunner til at noen kan gå opp i vekt: hormonelle faktorer, genetikk, medisinsk behandling, spiseforstyrrelser, sosioøkonomiske forhold og kronisk stress. Å redusere en kropp til en helseindikator er vitenskapelig unøyaktig og urettferdig mot menneskeheten.

En debatt som fortjener nyansering

Gabriella Lascanos historie bør ikke brukes til å bekrefte ideen om at «å være feit = å være syk», men heller til å åpne opp for et mer modent rom for diskusjon. Ja, helse må forbli en prioritet, uavhengig av vekten din. Nei, den bør ikke bli et våpen som får deg til å føle deg skyldig eller stigmatisere deg. Du har rett til å elske kroppen din slik den er i dag. Du har også rett til å ville ta vare på den annerledes i morgen. Disse to ønskene utelukker ikke hverandre.

Til syvende og sist minner Gabriella Lascanos historie oss om at sosiale bevegelser utvikler seg og at individuelle erfaringer er mangfoldige. Selvaksept utelukker ikke helsebevissthet, men helse bør aldri brukes til å bedømme en kropp. Enten den er tynn, tykk, muskuløs osv., fortjener kroppen din respekt. Det viktigste er ikke å tilpasse seg en merkelapp, men å dyrke et klart, vennlig og fritt forhold til deg selv.