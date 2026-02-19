Search here...

«Jeg sluttet å se på meg selv»: denne sangeren åpner seg om usikkerheten sin

Den franske sangeren og låtskriveren Clara Luciani snakker åpenhjertig om kroppsbildeproblemene som holdt henne tilbake i tre tiår. Som gjest på det franske talkshowet Quotidien avslørte hun nylig hvordan hennes siste turné var befriende, og endelig lot henne slutte å «besette» seg og uttrykke seg fullt ut på scenen.

En tur som leger sår

Med over en million solgte album og sitt tredje album, «Mon sang en pleine conquête» (Mitt blod i full erobring), avsluttet Clara Luciani turneen sin triumferende 18. og 19. februar på Accor Arena i Paris. Likevel, bak sin selvsikre scenetilstedeværelse, innrømmer hun at hun var «veldig selvbevisst om kroppen sin» under sine tidlige turneer, og følte seg «flau over proporsjonene sine». «Det var ikke før jeg var i trettiårene at jeg endelig følte meg litt bedre med meg selv», innrømmet hun i programmet «Quotidien», som ble ledet av Yann Barthès.

«Jeg har sluttet å be om unnskyldning for at jeg er her.»

På denne turneen kom et vendepunkt: «Jeg bryr meg ikke, jeg er sanger og jeg er her for å lage musikk. Jeg sluttet å fokusere på meg selv, jeg tok opp plass.» Resultatet? En opplevelse som var «så mye morsommere, kraftigere og mer slagkraftig.» Denne frigjøringen tillot henne å fokusere på det som virkelig betydde noe, langt fra dommene om utseendet hennes som hadde hjemsøkt henne siden barndommen – 11 år høy (1,76 m), kommentarer om hennes «for store kjeve» i begynnelsen av karrieren. Tilbake i 2021, i Madame Figaro, definerte Clara Luciani skjønnhet som «tusen måter å være seg selv på, dyrke sine forskjeller», og foretrakk «det skjøre og usikre som ikke er klar over sin egen sjarm».

Disse avsløringene, som sammenfaller med hennes to dater i Paris, avslører en kunstner som har fred med seg selv, og som forvandler sine sårbarheter til styrker. Clara Luciani beviser at ekte selvtillit ofte dukker opp etter år med indre kamp, og inspirerer fansen hennes til å omfavne sine egne unike styrker.

