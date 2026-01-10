Search here...

Vil Chloe Kim, den amerikanske snowboardstjernen, delta i OL i Italia?

Léa Michel
@chloekim/Instagram

Chloe Kim, amerikansk snowboard-halfpipe-ikon, to ganger olympisk mester og stjerne på sosiale medier med over en million følgere på Instagram, står overfor alvorlig usikkerhet rundt vinter-OL 2026 i Milano-Cortina på grunn av en skulder som hun pådro seg under trening.

En snowboardstjerne med flere rekorder

Som 25-åring har Chloe Kim dominert kvinnenes halfpipe i et tiår: gullmedaljer i PyeongChang 2018 og Beijing 2022, åtte X Games-gullmedaljer som tangerer Shaun Whites rekord, og verdensmester i 2025. Hun kvalifiserte Team USA til Milan-Cortina i mai 2025 ved å toppe verdensrankingen, med den historiske ambisjonen om en three-peat (tre gullmedaljer på rad). Med en stor følgerskare på sosiale medier blander innleggene hennes atletiske bragder, humor og hverdagsliv, noe som gir henne 1 million følgere på Instagram og massivt engasjement.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Chloe Kim (@chloekim)

Sjokkerende skade i Sveits

8. januar 2026, under en treningsøkt i Laax i Sveits, falt Kim tungt med ansiktet først mot veggen på halfpipen og fikk skulderen ut av ledd – en hendelse mesteren selv beskrev som «den dummeste». En video lagt ut på Instagram viser fallet og smertegrimasene hennes, med et bekymret publikum: «Jeg har vært her i noen dager. Jeg er for tiden i Sveits, og på bare min andre treningsdag hadde jeg det dummeste fallet ...» Til tross for alt er hun fortsatt optimistisk, og bemerker god mobilitet og lite smerter, men frykter gjentatte utskytninger.

Status usikker for OL

En MR-skanning forventes snart å avklare alvorlighetsgraden av skadene hennes, men siden det ikke kommer noen umiddelbar offentlig oppdatering før 9. januar 2026, er hennes deltakelse i halfpipe-øvelsene (6.–7. februar) fortsatt usikker, med risiko for en lengre forsinkelse. OL i Milano-Cortina starter 6. februar, noe som gir en stram tidsramme for rekonvalesens. Kim føler at hun er i toppform for snowboarding og klar til å returnere når hun er klarert.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Monster Energy (@monsterenergy)

Denne skaden truer en enestående bragd: å bli den første til å vinne tre gullmedaljer på rad i kvinnenes halfpipe. Til tross for et tilbakeslag i desember 2025 på grunn av en annen uspesifisert skade, legemliggjør Kim motstandskraft, støttet av en massiv fanbase på sosiale medier hvor hun deler sine rå følelser. Reisen hennes er inspirerende, og forvandler hvert tilbakeslag til et potensielt comeback.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Elon Musks datter skaper furore med et uventet blikk

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Elon Musks datter skaper furore med et uventet blikk

Den nye Valentinsdagskampanjen fra Savage x Fenty-merket sender Vivian Wilson, Elon Musks fraseparerte transkjønnede datter, til forkant av...

Som 57-åring stråler Kylie Minogue i en slående rød kjole

Under «Tension»-turneen sin la Kylie Minogue ut en serie bilder på Instagram som ble rost av fansen hennes....

Kate Moss' datter skaper furore på stranden med et blikk som ikke går ubemerket hen.

Lila Moss, datteren til den legendariske Kate Moss, skaper furore på Instagram med bilder tatt under drømmeferien på...

«Jo eldre hun blir, desto vakrere er hun»: Lucy Liu, 57 år gammel, fascinerer med sin eleganse.

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren, maleren og skulptøren Lucy Liu fengsler sosiale medier med sin tidløse eleganse, i...

«Hvem ba henne om å ta på ansiktet sitt?»: En sanger i hjertet av en estetisk debatt

PinkPantheress, den britiske popsensasjonen med en geek-chic stil, setter fyr på sosiale medier med antrekket sitt på et...

Jennifer Aniston knuser myten: hennes virkelige hårfarge vil overraske deg

Jennifer Aniston, et symbol på den «perfekte» blondinen fra California siden den populære amerikanske sitcomen «Friends», har nettopp...

© 2025 The Body Optimist