Vil Chloe Kim, den amerikanske snowboardstjernen, delta i OL i Italia?

Chloe Kim, amerikansk snowboard-halfpipe-ikon, to ganger olympisk mester og stjerne på sosiale medier med over en million følgere på Instagram, står overfor alvorlig usikkerhet rundt vinter-OL 2026 i Milano-Cortina på grunn av en skulder som hun pådro seg under trening.

En snowboardstjerne med flere rekorder

Som 25-åring har Chloe Kim dominert kvinnenes halfpipe i et tiår: gullmedaljer i PyeongChang 2018 og Beijing 2022, åtte X Games-gullmedaljer som tangerer Shaun Whites rekord, og verdensmester i 2025. Hun kvalifiserte Team USA til Milan-Cortina i mai 2025 ved å toppe verdensrankingen, med den historiske ambisjonen om en three-peat (tre gullmedaljer på rad). Med en stor følgerskare på sosiale medier blander innleggene hennes atletiske bragder, humor og hverdagsliv, noe som gir henne 1 million følgere på Instagram og massivt engasjement.

Sjokkerende skade i Sveits

8. januar 2026, under en treningsøkt i Laax i Sveits, falt Kim tungt med ansiktet først mot veggen på halfpipen og fikk skulderen ut av ledd – en hendelse mesteren selv beskrev som «den dummeste». En video lagt ut på Instagram viser fallet og smertegrimasene hennes, med et bekymret publikum: «Jeg har vært her i noen dager. Jeg er for tiden i Sveits, og på bare min andre treningsdag hadde jeg det dummeste fallet ...» Til tross for alt er hun fortsatt optimistisk, og bemerker god mobilitet og lite smerter, men frykter gjentatte utskytninger.

Status usikker for OL

En MR-skanning forventes snart å avklare alvorlighetsgraden av skadene hennes, men siden det ikke kommer noen umiddelbar offentlig oppdatering før 9. januar 2026, er hennes deltakelse i halfpipe-øvelsene (6.–7. februar) fortsatt usikker, med risiko for en lengre forsinkelse. OL i Milano-Cortina starter 6. februar, noe som gir en stram tidsramme for rekonvalesens. Kim føler at hun er i toppform for snowboarding og klar til å returnere når hun er klarert.

Denne skaden truer en enestående bragd: å bli den første til å vinne tre gullmedaljer på rad i kvinnenes halfpipe. Til tross for et tilbakeslag i desember 2025 på grunn av en annen uspesifisert skade, legemliggjør Kim motstandskraft, støttet av en massiv fanbase på sosiale medier hvor hun deler sine rå følelser. Reisen hennes er inspirerende, og forvandler hvert tilbakeslag til et potensielt comeback.