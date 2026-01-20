Skuespillerinnen Philippine Leroy-Beaulieu, kategorisert som «en kvinne over 50», demonterer aldersstereotypier

Nylig, som gjest i programmet En Aparté , forklarte skuespillerinnen som spiller Sylvie Grateau i Netflix-serien «Emily in Paris» at hele reklamekampanjen for rollen hennes dreide seg om alderen hennes: «Reklamen min var sterkt fokusert på det faktum at jeg er en kvinne over 50, og ærlig talt tror jeg det ikke er et problem.» Philippine Leroy-Beaulieu understreket at dette fokuset forsterker stereotypier snarere enn å overskride dem.

Sylvie, et sterkt moteksempel

Siden den første sesongen av serien «Emily in Paris» har rollefiguren hennes, en kompromissløs, elegant og dynamisk parisisk sjef, rystet opp ting. Kledd av designere, sjonglerende en ambisiøs karriere og et givende kjærlighetsliv, tilbyr Sylvie Grateau et sjeldent og forfriskende bilde av såkalte modne kvinner på skjermen. Philippine Leroy-Beaulieu legemliggjør dermed en sterk femininitet, langt unna de vanlige rollene som underkuede enker eller biroller.

«Sann» skjønnhet er energi og frihet.

Skuespillerinnen Philippine Leroy-Beaulieu avviser de nye begrensningene som alderen pålegger: «Livets skjønnhet ligger i energien vi har, vår nysgjerrighet, retten til å ombestemme oss, til å gå utenfor grensene vi har satt for oss selv.» Hun forsvarer en frigjørende visjon der alder verken pålegger tilbakegang eller konformitet, og kritiserer samfunnsmessige forventninger som begrenser kvinner til snevre kategorier.

Philippine Leroy-Beaulieus budskap gir spesielt sterk gjenklang i en tid der representasjonen av kvinner i media utvikler seg sakte. Hennes holdning er i tråd med en bredere bevegelse som taler for synlighet av kvinner i alle aldre, uten karikatur eller nedlatenhet. Gjennom sin rolle i Netflix-serien «Emily in Paris», så vel som i det virkelige liv, skaper Philippine Leroy-Beaulieu et rom der erfaring blir en ressurs, ikke en belastning.