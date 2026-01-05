Maduro-paret: Cilia Flores, førstedamen i hjertet av den venezuelanske makten?

Cilia Flores, kona til Nicolás Maduro, var Venezuelas førstedame fra 2013 og frem til de ble tatt til fange av USA i begynnelsen av januar 2026. Denne advokaten og politikeren var langt fra en rent seremoniell rolle, men hadde stor innflytelse på landets institusjoner, og hadde sentrale stillinger i nasjonalforsamlingen og Chavista-apparatet.

En vei til toppen av Chavisme

Cilia Flores ble kjent på 1990-tallet ved å forsvare Hugo Chávez etter hans mislykkede kupp i 1992, og bidro til løslatelsen hans i 1994. Hun ble valgt inn i Kongressen i 2000 og ble den første kvinnelige presidenten i nasjonalforsamlingen, og tjenestegjorde der fra 2006 til 2011, etter sin fremtidige ektemann, Nicolás Maduro. Hun ble utnevnt til riksadvokat fra 2012 til 2013, og befestet sitt grep om rettssystemet, og plasserte nære medarbeidere og lojalister i strategiske posisjoner, ifølge vitnesbyrd fra tidligere aktorer.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Cilia Flores (@florescilia)

Førstedame og allestedsnærværende figur

Etter å ha blitt førstedame etter Nicolás Maduros omstridte seier i 2013, er Cilia Flores' rolle langt fra symbolsk. Hun ble gjenvalgt til nasjonalforsamlingen i 2015 for hjemstaten Cojedes, og senere medlem av presidentkommisjonen i den konstituerende forsamlingen i 2017, og forsvarer prestasjonene til den «bolivariske revolusjonen». Hun har blitt kritisert for å politisere rettsvesenet – ingen avgjørelser mot staten ble angivelig avsagt under hennes innflytelse på over tjue år – og beskrives som en «grunnleggende figur» i venezuelansk makt.

Fangst med Maduro: symbol på en undergang

Den 3. januar 2026, under amerikanske luftangrep i Venezuela, annonserte president Donald Trump pågripelsen av Nicolás Maduro og Cilia Flores, som ble brakt til New York for å stilles for retten. Visepresident Delcy Rodríguez bekreftet forsvinningen deres og krevde «livsbevis». Dette paret, som hadde vært ved makten i over et tiår, var en forenkling av privatliv og politisk dominans i det bolivarianske Venezuela.

En reise preget av kontroverser

Cilia Flores er anklaget for nepotisme for angivelig å ha favorisert ansettelsen av seksten slektninger i nasjonalforsamlingen, ifølge Reuters , og hevder at de oppnådde disse stillingene gjennom sine meritter. Hun er sanksjonert av Canada, Panama og USA for sin rolle i den venezuelanske krisen, samt for sin påståtte støtte til ektemannens autoritære regime, og har fått forbud mot å reise inn i Colombia.

Cilia Flores, som har vært gift med Nicolás Maduro siden juli 2013 etter et forhold som startet på 1990-tallet, har satt sitt preg på Venezuelas historie som en av de mest innflytelsesrike kvinnene i den fjerde sosialistiske republikken. Hennes arrestasjon sammen med mannen sin setter punktum for en æra der paret symboliserte både chavismens enhet og dens autoritære utskeielser. Det gjenstår å se om hennes rettslige prosesser i USA vil bekrefte anklagene som har blitt rettet mot henne i årevis.