Med et «cowgirl»-utseende gjenoppliver denne sangerinnen en trend vi trodde var glemt.

Den amerikanske countrysangerinnen Megan Moroney har nok en gang trollbundet Instagram-fansen sin med et antrekk som blander sjarm og countryinspirasjon. På bildet som er delt på kontoen hennes, ser hun ut kledd i et rosa antrekk utsmykket med strass, ledsaget av en matchende hatt, et ikonisk signatur av vestlig estetikk.

Et glitrende utseende

Megan Moroneys antrekk består av en strukturert topp med tynne stropper, kombinert med skimrende utsmykninger som fremhever den generelle lysende effekten. Hennes bølgete blonde hår og lysende sminke fullfører dette landinspirerte utseendet, gjenoppfunnet i en mer sofistikert versjon. Valget av skinnende stoffer og glitrende detaljer minner om en trend som var veldig populær på 2000-tallet, nå gjenopplivet av mange kjendiser. Denne stilen blander modernitet og nostalgi, og bekrefter tilbakekomsten av festlig mote der rhinstener står i sentrum.

Internettbrukere godkjenner tilbakekomsten av rhinstener

I kommentarfeltet roste mange følgere antrekket. Noen brukere kommenterte at rhinstener gjør comeback, og fremkaller en festlig estetikk som igjen er tiltalende. Andre kommentarer fremhevet balansen mellom tradisjonell cowgirl-stil og en moderne tolkning, noe som illustrerer utviklingen av vestlige koder i moderne mote. Megan Moroneys antrekk bekrefter dermed den økende innflytelsen fra landstil i moteverdenen, hvor støvler, hatter og skimrende stoffer gradvis blir viktige elementer.

En trend som igjen setter fotfeste.

Cowgirl-stilen, som lenge har vært assosiert med retromote, opplever nå en gjenoppblomstring, drevet av kunstnere som tolker dens koder på nytt. Bruken av rhinstener og skimrende stoffer gir en elegant dimensjon til denne estetikken, noe som gjør den egnet for dagens trender. Silhuetter blir også modernisert, med mer tettsittende snitt og dristige kombinasjoner, og blander ikoniske plagg som støvler eller frynsede jakker med mer urbane elementer. Denne hybridiseringen av stiler lar cowgirl-looken overskride sitt tradisjonelle image og fullt ut omfavne en moderne, uttrykksfull og selvsikker mote.

Kort sagt, med denne opptredenen illustrerer den amerikanske countrysangerinnen Megan Moroney perfekt hvordan visse trender kan utvikle seg og komme tilbake i forgrunnen, og bekrefter at mote forblir en syklus i stadig fornyelse.