I en stroppeløs svart kjole fengsler denne amerikanske atleten blikket

Julia P.
@jordanchiles / Instagram

I en elegant stroppeløs svart fløyelskjole trollbandt den amerikanske kunstneriske gymnasten Jordan Chiles alles øyne på Maternal Health Gala i Los Angeles.

En ultra-sofistikert fløyelssøylemodell

Jordan Chiles valgte en lang, svart kjole med rørhals i glatt, blank fløyel. Den stroppeløse toppen fremhevet skuldrene og de tatoverte armene, mens søylesilhuetten fremhevet midjen og bena. Med lange, svarte negler og røkt sminke med lilla lepper utstrålte hun kraftig eleganse mot den blå bakgrunnen.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Wilder Entertainment (@wilderent)

Et veldedighetsarrangement i Beverly Hills

Dette antrekket ble tatt 18. mars 2026 på Jhpiego Maternal Health Gala på Beverly Hills Hotel, en galla som støtter global morshelse. Blant stjernene som var til stede, som den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Gabrielle Union og den amerikanske skuespillerinnen Tia Mowry, skilte Jordan Chiles seg ut med sin holdning som en idrettsutøver som ble moteikon, etter hennes triumferende appell om bronsemedaljen i de olympiske leker i Paris 2024.

Kort sagt, Jordan Chiles utmerker seg på den røde løperen: en symbolsk sølvfarget kjole med utskjæringer på TIME Women of the Year 2026, eller en svart kjole på Ebony Power 100 Gala. Denne svarte fløyelskjolen bekrefter talentet hennes for å blande atletisk styrke og couture, og fengsler både fans og fotografer.

Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
Article précédent
Jennifer Lopez har et slående utseende i Las Vegas, 56 år gammel.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Lopez har et slående utseende i Las Vegas, 56 år gammel.

Den amerikanske sangeren, skuespillerinnen, produsenten og forretningskvinnen Jennifer Lopez gjør en slående opptreden i Las Vegas etter showet...

Uten sminke avslører Jessica Alba rutinen sin for strålende hud

Uten sminke avslører den amerikanske skuespillerinnen, modellen og gründeren Jessica Alba sin rutine for strålende hud, udødeliggjort i...

Som 43-åring forårsaket denne indiske skuespillerinnen en sensasjon i en sølvkjole.

Den indiske skuespillerinnen, sangeren, produsenten, forfatteren og modellen Priyanka Chopra Jonas skapte nylig furore på Vanity Fair Oscar-festen...

«Hun viser for mye»: Denne skuespillerinnens kjole vekker oppsikt mot «body shaming» som unge mødre opplever.

På den røde løperen blir kjendisenes motevalg gransket ned til minste detalj. Noen kommentarer går imidlertid utover enkel...

Rosalía setter fyr på scenen med en garderobe verdig en futuristisk ballett

På scenen tøyer noen artister grensene for både visuell og musikalsk fremføring. Kostymer blir da et sentralt element...

«Et utrolig ansikt»: Denne britiske modellen, som 38-åring, fengsler internett

Den britiske modellen og skuespillerinnen Rosie Huntington-Whiteley fengsler internett med minimalistiske studiobilder der hennes naturlige eleganse skinner gjennom....