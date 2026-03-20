I en stroppeløs svart kjole fengsler denne amerikanske atleten blikket

I en elegant stroppeløs svart fløyelskjole trollbandt den amerikanske kunstneriske gymnasten Jordan Chiles alles øyne på Maternal Health Gala i Los Angeles.

En ultra-sofistikert fløyelssøylemodell

Jordan Chiles valgte en lang, svart kjole med rørhals i glatt, blank fløyel. Den stroppeløse toppen fremhevet skuldrene og de tatoverte armene, mens søylesilhuetten fremhevet midjen og bena. Med lange, svarte negler og røkt sminke med lilla lepper utstrålte hun kraftig eleganse mot den blå bakgrunnen.

Et veldedighetsarrangement i Beverly Hills

Dette antrekket ble tatt 18. mars 2026 på Jhpiego Maternal Health Gala på Beverly Hills Hotel, en galla som støtter global morshelse. Blant stjernene som var til stede, som den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Gabrielle Union og den amerikanske skuespillerinnen Tia Mowry, skilte Jordan Chiles seg ut med sin holdning som en idrettsutøver som ble moteikon, etter hennes triumferende appell om bronsemedaljen i de olympiske leker i Paris 2024.

Kort sagt, Jordan Chiles utmerker seg på den røde løperen: en symbolsk sølvfarget kjole med utskjæringer på TIME Women of the Year 2026, eller en svart kjole på Ebony Power 100 Gala. Denne svarte fløyelskjolen bekrefter talentet hennes for å blande atletisk styrke og couture, og fengsler både fans og fotografer.