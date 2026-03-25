«Å bli eldre burde være noe positivt»: Laura Dern, 59 år gammel, sier at hun ser på «skjønnhet» på en annen måte.

Léa Michel
Extrait du film « Lonely Planet »

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Laura Dern deler en personlig refleksjon over hvordan ens oppfatning av skjønnhet kan utvikle seg med alderen. I et nylig intervju forklarer hun at hun gjennom årene har lært å slutte å prøve å tilpasse seg eksterne forventninger og i stedet utvikle en mer autentisk visjon av seg selv.

En oppfatning av skjønnhet som utvikler seg over tid

Laura Dern avslører at da hun var yngre, pleide hun å tilpasse seg et idealisert bilde av femininitet, ofte diktert av filmindustriens standarder. I dag har tilnærmingen hennes endret seg: hun mener at selvaksept spiller en avgjørende rolle i hvordan man ser seg selv.

Skuespillerinnen uttaler dermed at «noen fortalte meg at jeg var modig nok til å akseptere aldring på skjermen, å være meg selv i alle aldre og ikke skjule aldringsprosessen, som burde være en kilde til frigjøring og skjønnhet, slik den alltid har vært i fransk og italiensk kino», og understreker viktigheten av å betrakte denne fasen av livet som en naturlig evolusjon snarere enn en begrensning.

En refleksjon over alderens rolle i kino

Laura Dern diskuterer også skildringen av aldring på skjermen, som hun fortsatt anser som for begrenset. Ifølge henne er historier som fremhever eldre karakterer fortsatt relativt sjeldne, selv om denne opplevelsen er universell. Hun påpeker at noen europeiske filmindustrier lenge har tilbudt roller som feirer karakterer på ulike stadier av livet deres, noe som bidrar til en mer nyansert representasjon av skjønnhet og erfaring.

For skuespillerinnen er det viktig å vise frem ulike karriereveier for å gjenspeile virkeligheten i individuelle reiser. Hun understreker at hver alder kan bringe en form for emosjonell rikdom og selvtillit.

En invitasjon til å endre vårt perspektiv på tidens gang

Gjennom denne offentlige uttalelsen oppfordrer Laura Dern til et mer medfølende syn på aldring. Hun understreker at oppfatningen av skjønnhet ikke bør være fastlåst, men bør utvikle seg med erfaring og modenhet. Hennes vitnesbyrd er en del av en bredere refleksjon over bildet av kvinner i den offentlige sfæren, spesielt i de kreative næringene.

Ved å hevde at aldring kan oppleves positivt, bidrar Laura Dern til å åpne opp diskusjonen om mangfoldet i kvinnerepresentasjon. Dette budskapet resonnerer med mange kvinner, som ser i denne diskursen en invitasjon til å se tidens gang som en naturlig fase, en som bringer selvtillit og selvsikkerhet.

Léa Michel
Med et «cowgirl»-utseende gjenoppliver denne sangerinnen en trend vi trodde var glemt.

