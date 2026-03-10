Den amerikanske modellen Emily Ratajkowski velger et elegant utseende som tiltrekker seg oppmerksomhet.

Léa Michel
Under moteuken i Paris, på Loewes høst/vinter 2026/27-visning, viste den amerikanske modellen, skuespillerinnen og forfatteren Emily Ratajkowski frem en minimalistisk silhuett, som umiddelbart fanget oppmerksomheten til fotografer og sosiale medier.

En ultra-sofistikert kappe-cardigan

Emily Ratajkowski forvandlet en enkel svart cardigan til en elegant kappe, knyttet rundt skuldrene for å diskré dekke overkroppen, uten noe under (fjerde bilde i Instagram-innlegget nedenfor) . Sammen med tettsittende svarte jeans og minimalistiske svarte pumps skapte dette motevalget en kontrast mellom avslappet og high fashion. Hun fullførte antrekket med løst, teksturert brunt hår, overdimensjonerte solbriller og naturlig sminke – et uanstrengt utseende som utstrålte selvtillit og modernitet.

Fansen ble overbevist av denne elegante dristigheten

Innlegget satte fyr på sosiale medier: fansen elsket dette avantgardistiske antrekket og roste hennes evne til å gjenoppfinne minimalisme med stil. «Ikonisk, du gjør et enkelt antrekk sofistikert!» og «Perfekt balanse mellom edgy og elegant» var blant de entusiastiske kommentarene, som hyllet Emily Ratajkowskis mestring av kunsten å være elegant og kraftfull mote.

En uttalelse fra Loewe som bekrefter

Dette klesvalget er i tråd med Loewes DNA, et merke kjent for sine grafiske silhuetter og samspill mellom materialer. Ved å velge «kalkulert fravær» snarere enn «overflødighet», beviser Emily Ratajkowski at sjeldnere rimer på mer når det gjelder motepåvirkning.

Kort sagt, Emily Ratajkowski løftet cardiganen til couture-status under moteuken i Paris, og demonstrerte nok en gang sin medfødte sans for diskret stil. Dette minimalistiske utseendet, både elegant og elegant, bekrefter hennes status som et ikon som omdefinerer reglene med uanstrengt eleganse.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
