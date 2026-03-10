«Hun eldes ikke»: 27 år senere gjenoppdager Elizabeth Hurley et av sine mest minneverdige antrekk

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley imponerte nylig fansen sin ved å vise frem den ikoniske Versace-kjolen hun hadde på seg på Met-gallaen i 1999 under en tur til India.

Triumferende tilbakekomst av den legendariske kjolen

Elizabeth Hurley dykket i motearkivene sine for å avdekke denne svarte stroppeløse satengkjolen, kjent for sin dype utringning, ultrahøye splitt på lårene og en klynge av rosa og oransje perler midt på overdelen. Den ble brukt på Met Gala i New York i 1999, og har nå gjort et fantastisk comeback på Instagram, fotografert i India. Før-og-etter-sammenligningen mellom 1999 og 2026 har utløst en strøm av kommentarer: «silhuetten er intakt», «kongelig holdning», «naturlig utstråling» – fansen lovpriser dette beviset på tidløs eleganse.

En følelsesladet tur til India

«27 år har kanskje gått, men noen kjærligheter dør aldri», skrev Elizabeth til bildet, og feiret denne gjenopplivingen etter å ha returnert til et land hun har verdsatt i over 20 år. India er det perfekte bakteppet for dette svært symbolske moteøyeblikket.

Fans i ekstase

Innlegget satte fyr på sosiale medier: fansen elsket det, overveldet av beundring. «Hun eldes ikke!» og «Du bruker det enda bedre enn før!» utbrøt de i hopetall i kommentarfeltet, og feiret en Elizabeth Hurley mer strålende enn noensinne.

Kort sagt, Elizabeth Hurley trosser tid og konvensjoner ved å gjenopplive et kultplagg, og beviser at noen motekjærligheter er evige. Dette moteuttrykket, en blanding av personlig arv og erklæring, sementerer hennes status som et absolutt ikon som overskrider flere tiår med ynde og stil.

