Denne australske modellen feirer bursdagen sin på sanden, 62 år gammel.

Den australske modellen, skuespillerinnen og forretningskvinnen Elle Macpherson feiret sin 62-årsdag 29. mars 2026 ved å dele en serie bilder tatt i solfylte omgivelser. Hun er en ikonisk figur fra 1990-tallet og legemliggjør tidløs eleganse, og vekker beundring blant følgerne sine gjennom Instagram-innlegg som viser frem en livsstil med fokus på velvære og enkelhet.

Et jubileum preget av ro

På sosiale medier delte Elle Macpherson flere bilder tatt ved sjøen, som viser en beroligende og naturlig atmosfære. Tro mot sin signaturstil, fremstår modellen i minimalistiske antrekk som gjenspeiler hennes forpliktelse til en ren estetikk. Disse bildene ble hyllet av internettbrukere, hvorav mange fremhevet hennes konsistens og vedvarende innflytelse i moteverdenen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av MELA PURDIE (@melapurdie)

Et innflytelsesrikt ikon fra 90-tallet

I tillegg til disse nylige bildene delte Elle Macpherson også en retrospektiv video som fremhever viktige øyeblikk i karrieren hennes. Denne montasjen blander arkivopptak, magasinforsider og personlige minner, og minner om hvilken innvirkning hun har hatt på motebransjen gjennom flere tiår. Elle Macpherson, som fikk kallenavnet «Kroppen» på høyden av karrieren sin, har gradvis flyttet fokuset mot entreprenørskap og velvære.

En livsstil inspirert av naturen

Elle Macpherson, som bor i Florida, forklarer at hun setter pris på en hverdag preget av nærheten til havet og et solrikt klima som minner henne om hennes australske røtter. Hun foretrekker en enkel livsstil, bestående av tidløse og komfortable plagg, i tråd med hennes naturlige image. Bursdagen hennes var dermed en mulighet til å dele et positivt syn på tidens gang, og verdsette erfaringen og selvtilliten hun har opparbeidet seg gjennom årene.

Gjennom disse publikasjonene bekrefter Elle Macpherson sin plass blant de ikoniske skikkelsene innen internasjonal mote. Bursdagen hennes, som feires i naturlige omgivelser, illustrerer en rolig tilnærming til modenhet, og fremhever viktigheten av velvære og autentisitet.