I Cannes bringer Diane Kruger tilbake et tilbehør som lenge har vært diskret i rampelyset.

Diane Kruger prydet nylig den røde løperen på den 79. filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai 2026) for visningen av filmen «Fatherland». Den tyske skuespillerinnen, en stamgjest i Cannes, valgte et slående elegant antrekk til anledningen. Utover den broderte kjolen var det ett spesielt tilbehør som fanget alles oppmerksomhet: en lang, grangrønn kappe, mesterlig drapert over skulderen. En detalj som var alt annet enn tilfeldig, og en som godt kunne lansere sesongens største trend.

Et gyllent og asymmetrisk utseende

For å gå opp de tjuefire trinnene i Palais des Festivals valgte Diane Kruger en gullfarget, asymmetrisk kjole – kort på den ene siden og lang på den andre – kuttet av et silkemykt stoff utsmykket med delikat blomsterbroderi. Et raffinert, nesten verdifullt plagg, men det var det sentrale tilbehøret i antrekket som gjorde hele forskjellen: en lang, grangrønn kappe, knyttet rundt halsen og drapert over den ene skulderen.

Dette dristige valget forvandler umiddelbart en «klassisk» silhuett til et spektakulært utseende. Når det gjelder sko, byttet skuespillerinnen ut de lårhøye støvlene som ble sett på catwalken med delikate sandaler med hæl som matchet kjolen hennes. Hennes flettede frisyre og smykker fra Tiffany & Co. fullførte antrekket, i en nesten middelaldersk, oppdatert stil.

Kappen, motetilbehøret som gjør et sterkt comeback

Diane Krugers valg av dette antrekket er ingen tilfeldighet. Kappen, som lenge har vært henvist til de kaldere månedene, gjør et stort comeback i nåværende kolleksjoner. Den ble sett på en rekke designeres høst/vinter 2026–2027-visninger, i forskjellige former: lang og staselig, kort og strukturert, i fløyel, ull eller chiffon. Denne trenden er drevet av et kollektivt ønske om dristige, teatralske plagg som umiddelbart forvandler et antrekk.

Ved å bruke den i Cannes, et av verdens mest sette moteshow, gir Diane Kruger den uvurderlig eksponering. Denne oppmerksomheten kan være nok til å gjenopplive entusiasmen rundt dette tilbehøret, som ligger et sted mellom klesplagg og et statement-plagg.

Et velkomment oppmøte i en dag full av høydepunkter

Denne opptredenen på den røde løperen var en del av en spesielt begivenhetsrik tredje dag av festivalen. Ved siden av den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Demi Moore, som gjorde sin tredje opptreden i Cannes den dagen, fanget Diane Kruger mye av fotografenes oppmerksomhet. Visningen av filmen «Fatherland», et drama i konkurranse, ga kvelden en sterk filmatisk dimensjon.

Diane Krugers estetiske valg unnslapp heller ikke observatørers oppmerksomhet: mellom den grangrønne kappen, blomsterbroderiet og flettefrisyren, så noen en mulig referanse til «Ringenes Herre»-verdenen. En spesielt passende referanse, siden regissør Peter Jackson mottok festivalens ærespalme Gullpalme i år. Enten denne inspirasjonen var bevisst eller bare tilfeldig, har resultatet blitt enstemmig rost. Diane Kruger, vinner av Cannes-prisen for beste kvinnelige skuespiller for «In the Fade» i 2017, bekrefter nok en gang sin status som et essensielt moteikon på Croisetten.

Med denne broderte kjolen og den spektakulære kappen gjorde Diane Kruger en av de mest slående opptredenene ved starten av Cannes 2026. Utover antrekket er det et komplett tilbehør hun bringer tilbake til forgrunnen av motescenen: kappen, for lengst glemt, og som vi nå bør se mangedobles i de kommende månedene.