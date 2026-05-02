Den thailandske danseren Lisa har på seg et blondeantrekk og skaper furore

Fabienne Ba.
Den thailandske danseren, rapperen og skuespillerinnen Lisa, medlem av den sørkoreanske K-pop-jentegruppen BLACKPINK, trenger ikke en rød løper for å gjøre seg bemerket. Med bildeteksten «BadAngelchella» og to nøye utvalgte blondeantrekk utløste hun en strøm av reaksjoner på Instagram.

En legende som sier alt

Lisa la ut karusellen sin med en ettordstekst: «BadAngelchella», etterfulgt av en vinge-emoji. En direkte referanse til Coachella – festivalen hun opptrådte på i april 2026 – kombinert med «bad angel»-personaen hun har dyrket siden solodebuten. Ett ord, tre verdener: Lisas signatur i et nøtteskall.

En minikjole med blomstermotiv og blonder

På det første bildet har Lisa på seg en svart blondekjole med åpne detaljer og blomstermotiver. Kjolen er bevisst gjennomsiktig og leker med lagdelingen mellom blonden og det som ligger under. Hennes signaturlugg rammer inn ansiktet hennes, og hun har et «sminkefritt» utseende – perlemorsskinner, definerte vipper og blanke karamellbrune lepper.

Et hvitt heklesett og lårhøye støvletter

Det andre antrekket girer: et hvitt heklet sett – matchende topp og bunn – kombinert med svarte lårhøye støvletter. En knallrosa veske og svarte negler fullfører et antrekk der kontrasten mellom det rene hvite i heklingen og den mettede rosa fargen i tilbehøret skaper en umiddelbar visuell effekt.

2,8 millioner likerklikk og en flom av kommentarer

Tallene i innlegget sier mye om Lisas innflytelse på sosiale medier. 2,8 millioner likerklikk, 93 700 delinger, 72 000 reposts og 13 700 kommentarer – statistikk som overgår de fleste innlegg fra globale kjendiser. «Dronning», skrev en fan. «Du er bedårende, søt, pen, fantastisk, nydelig, vakker, og bare herregud», utbrøt en annen i en lang og entusiastisk liste.

Lisa, et fremadstormende soloikon

Siden hun forlot YG Entertainment og startet solokarrieren sin, har Lisa vært involvert i en rekke samarbeid og opptredener, noe som har befestet statusen sin som et globalt ikon. Hun er til stede på Coachella 2026 og pryder jevnlig forsidene til store motemagasiner, og har etablert en personlig estetikk som blander K-pop-referanser, couture og vestlig dristighet. Denne «BadAngelchella»-karusellen er det nyeste og mest vellykkede eksemplet på dette.

Kort sagt, med 2,8 millioner likerklikk og en fullstendig oppdiktet bildetekst, bekrefter Lisa fra den sørkoreanske K-pop-jentegruppen BLACKPINK én ting: hennes visuelle univers tilhører bare henne, og hele verden vil inn i det.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Skuespillerinnen Bella Thornes «dristige» skinnlook skaper oppstyr

