Tiffany Haddish viser frem magemusklene sine i et fargerikt antrekk

Fabienne Ba.
@tiffanyhaddish / Instagram

Den amerikansk-eritreiske skuespillerinnen, komikeren, manusforfatteren og produsenten Tiffany Haddish debuterte i 2026-utgaven av det amerikanske sportsmagasinet Sports Illustrated Swimsuit. Hun er med i en serie bilder der magemusklene hennes er fremtredende.

En førstegangsutgave av Sports Illustrated Swimsuit

Bildene fra Tiffany Haddishs Sports Illustrated Swimsuit 2026-fotografering, tatt i Baja California Sur (Mexico) av fotograf James Macari, gjør henne til en av de fire coverstjernene i utgaven – sammen med den amerikanske sangeren, låtskriveren, forfatteren, stylisten og produsenten Hilary Duff, den amerikanske influenceren Alix Earle og modellen Nicole Williams English.

En førstegangsopplevelse for Tiffany Haddish, som gikk inn i fotograferingen med samme energi som en standup-rutine. Det mest slående antrekket var et dobbeltlags sett fra SAME: én badedrakt i oransje og den andre i gull. Forsidebildet viser Tiffany Haddish knelende på den hvite sanden, med knærne bare noen centimeter fra det krystallklare vannet. Det mørkebrune håret hennes, stylet i våte bølger som faller ned til livet, erstatter den korte bobben hun har hatt de siste ukene.

Magemusklene som fanget alles oppmerksomhet

På flere bilder fra fotograferingen viser Tiffany Haddish frem en skulpturert mage – resultatet av en treningsøkt hun jevnlig deler på sosiale medier. Et annet antrekk fra fotograferingen viser henne i en Saint Laurent-body dekket av svarte paljetter, lent mot en gul yogaball og med et stablet gullkjede fra New York Vintage. To perfekt utførte antrekk.

En fotografering som ikke var helt uforutsett – og hun lo av det

Tiffany Haddish spøkte om de mange funksjonsfeilene i garderoben under fotograferingen: «Jeg hadde på meg antrekk, og jeg tenkte at dette ville være upassende ... Fordi vi er i havet. Havet liker å ta av deg klærne.» Hun la til med sin vanlige humor: «Og vet du hva annet som liker å komme frem? Brystvortene mine. De ville virkelig være med på fotograferingen. Vi hadde problemer med å holde dem inne.» Kontoen hennes genererte like mye blest som bildene i seg selv.

Et vakkert utseende som bryter med hennes vanlige image

For denne fotograferingen valgte Tiffany Haddish en mykere sminke enn vanlig: en strålende hudfarge, iriserende øyenskygge, blanke bærfargede lepper og ferskenrød rouge. Et skjønnhetsvalg rettet mot en «ferieklar» følelse – langt fra den teatralske elegansen som ofte er hennes signatur på den røde løperen.

Formstøpte magemuskler, et dobbelt lag med treningstøy, humor – Tiffany Haddish debuterte i det amerikanske sportsmagasinet Sports Illustrated Swimsuit akkurat som forventet: ved å være seg selv. Og det er nettopp derfor det fungerer.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Demi Moore, i en skulpturell kjole, omdefinerer reglene for den røde løperen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Demi Moore, i en skulpturell kjole, omdefinerer reglene for den røde løperen

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Demi Moore gjorde en slående opptreden på filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai...

I en skimrende kjole setter Michelle Rodriguez fyr på filmfestivalen i Cannes

På visningen som feiret 25-årsjubileet for «Fast & Furious»-sagaen, som ble holdt som en del av den 79....

I Cannes bringer Diane Kruger tilbake et tilbehør som lenge har vært diskret i rampelyset.

Diane Kruger prydet nylig den røde løperen på den 79. filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai 2026) for visningen...

Bak kritikken av Olivia Rodrigos kjole dukker det opp en dypere debatt.

Å kommentere sangernes antrekk i stedet for å applaudere vokalprestasjonene deres og sette pris på dem for kunstnerskapet...

«Enda vakrere med alderen»: Som 57-åring fascinerer Gillian Anderson i en hvit kjole med perler

Den amerikanske skuespillerinnen Gillian Anderson prydet nylig den røde løperen på den 79. filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai...

Charli D'Amelio har tatt i bruk en «dristig» minikjole i blonde

Den amerikanske kjendisen på sosiale medier, Charli D'Amelio, legger aldri ut noe uten at det blir en begivenhet....