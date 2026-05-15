Tiffany Haddish viser frem magemusklene sine i et fargerikt antrekk

Den amerikansk-eritreiske skuespillerinnen, komikeren, manusforfatteren og produsenten Tiffany Haddish debuterte i 2026-utgaven av det amerikanske sportsmagasinet Sports Illustrated Swimsuit. Hun er med i en serie bilder der magemusklene hennes er fremtredende.

En førstegangsutgave av Sports Illustrated Swimsuit

Bildene fra Tiffany Haddishs Sports Illustrated Swimsuit 2026-fotografering, tatt i Baja California Sur (Mexico) av fotograf James Macari, gjør henne til en av de fire coverstjernene i utgaven – sammen med den amerikanske sangeren, låtskriveren, forfatteren, stylisten og produsenten Hilary Duff, den amerikanske influenceren Alix Earle og modellen Nicole Williams English.

En førstegangsopplevelse for Tiffany Haddish, som gikk inn i fotograferingen med samme energi som en standup-rutine. Det mest slående antrekket var et dobbeltlags sett fra SAME: én badedrakt i oransje og den andre i gull. Forsidebildet viser Tiffany Haddish knelende på den hvite sanden, med knærne bare noen centimeter fra det krystallklare vannet. Det mørkebrune håret hennes, stylet i våte bølger som faller ned til livet, erstatter den korte bobben hun har hatt de siste ukene.

Magemusklene som fanget alles oppmerksomhet

På flere bilder fra fotograferingen viser Tiffany Haddish frem en skulpturert mage – resultatet av en treningsøkt hun jevnlig deler på sosiale medier. Et annet antrekk fra fotograferingen viser henne i en Saint Laurent-body dekket av svarte paljetter, lent mot en gul yogaball og med et stablet gullkjede fra New York Vintage. To perfekt utførte antrekk.

En fotografering som ikke var helt uforutsett – og hun lo av det

Tiffany Haddish spøkte om de mange funksjonsfeilene i garderoben under fotograferingen: «Jeg hadde på meg antrekk, og jeg tenkte at dette ville være upassende ... Fordi vi er i havet. Havet liker å ta av deg klærne.» Hun la til med sin vanlige humor: «Og vet du hva annet som liker å komme frem? Brystvortene mine. De ville virkelig være med på fotograferingen. Vi hadde problemer med å holde dem inne.» Kontoen hennes genererte like mye blest som bildene i seg selv.

Et vakkert utseende som bryter med hennes vanlige image

For denne fotograferingen valgte Tiffany Haddish en mykere sminke enn vanlig: en strålende hudfarge, iriserende øyenskygge, blanke bærfargede lepper og ferskenrød rouge. Et skjønnhetsvalg rettet mot en «ferieklar» følelse – langt fra den teatralske elegansen som ofte er hennes signatur på den røde løperen.

Formstøpte magemuskler, et dobbelt lag med treningstøy, humor – Tiffany Haddish debuterte i det amerikanske sportsmagasinet Sports Illustrated Swimsuit akkurat som forventet: ved å være seg selv. Og det er nettopp derfor det fungerer.