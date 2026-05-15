I en skimrende kjole setter Michelle Rodriguez fyr på filmfestivalen i Cannes

På visningen som feiret 25-årsjubileet for «Fast & Furious»-sagaen, som ble holdt som en del av den 79. filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai 2026), gjorde Michelle Rodriguez en slående opptreden på den røde løperen. Den amerikanske skuespillerinnen, manusforfatteren og filmprodusenten, en ikonisk figur i franchisen siden den aller første delen i 2001, valgte en kjole fra Paolo Sebastian. Det var et passende utseende for anledningen, som hun delte sammen med sine mangeårige medstjerner, de amerikanske skuespillerinnene Jordana Brewster og Meadow Walker.

En Paolo Sebastian-kjole skreddersydd for den røde løperen

For denne kvelden, som hyller en av de mest ikoniske actionfilmsagaene, valgte Michelle Rodriguez et plagg fra den australske designeren Paolo Sebastians høstkolleksjon for 2025. Designet besto av en stroppeløs, strukturert topp utsmykket med krystaller som fanget lyset i hver bevegelse. Plagget fløt over i et luftig tyllskjørt, som kulminerte i et langt slep som ga en nesten teatralsk dimensjon til helhetsantrekket.

En silhuett som var både romantisk og arkitektonisk, og stod i vakker kontrast til det mer robuste bildet skuespillerinnen portretterer på skjermen i «Fast & Furious». Paolo Sebastian, kjent for sine couture-kreasjoner fulle av broderi og spektakulære slep, har blitt en av favorittdesignerne på den internasjonale røde løperen på bare noen få år. Med dette motevalget på filmfestivalen i Cannes omfavner Michelle Rodriguez fullt ut den storslåtte tradisjonen med omhyggelig utformede Cannes-opptredener.

Michelle Rodriguez, en stamgjest på Croisetten

Hvis den amerikanske skuespillerinnen har gjort et så varig inntrykk, er det også fordi hun har blitt en gjenganger på filmfestivalen i Cannes gjennom årene. Michelle Rodriguez, kjent for sin sterke personlighet og actionroller, overrasker alltid ved å velge forseggjorte kjoler som står i kontrast til hennes image på skjermen.

Denne dualiteten er nettopp en del av sjarmen hennes: i Cannes omfavner hun en «couture-femininitet» som står i skarp kontrast til antrekkene hennes på skjermen. Et bevis, om det trengtes noe, på at actionskuespillerinner kan utforske alle fasetter av mote uten å bli plassert i bås. Og dette antrekket fra 2026, knyttet til en så symbolsk begivenhet som 25-årsjubileet for «Fast & Furious», vil forbli et av hennes mest minneverdige Cannes-øyeblikk.

Med sin Paolo Sebastian-kjole utsmykket med skimrende krystaller, sitt eteriske tyllslep og sin hyllest til 25 år med kulthistorier, leverte Michelle Rodriguez en av de mest minneverdige opptredenene i denne 79. utgaven. Ytterligere bevis på at filmfestivalen i Cannes, mer enn noen gang, fortsatt er lekeplassen der mote og film møtes i sitt mest spektakulære uttrykk.