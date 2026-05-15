Bak kritikken av Olivia Rodrigos kjole dukker det opp en dypere debatt.

Å kommentere sangernes antrekk i stedet for å applaudere vokalprestasjonene deres og sette pris på dem for kunstnerskapet deres har nesten blitt et overgangsrite. Pop-rock-ikonet Olivia Rodrigo var intet unntak fra denne offentlige dommen. Babydoll-kjolen hennes, kombinert med tøffe sko, ble dissekert ned til minste detalj av en horde anonyme kommentatorer. Dette antrekket, som kun var ment som et stiluttrykk, ble nesten et nasjonalt anliggende.

Olivia Rodrigos babydoll-kjole, en magnet for kritikk

Olivia Rodrigos navn dukker stadig opp i nyhetene. Den amerikanske sangeren, kjent for sin eklektiske musikalske stil og svært personlige tolkning av poprock, skaper overskrifter ikke for sitt udiskutable talent, men for sitt nyeste, tilsynelatende uskyldige, sceneantrekk. Antrekket hennes, som er ment som et bakteppe, et sekundært element i opptredenen hennes, har blitt et viralt diskusjonstema.

På Spotify Billions Club-arrangementet, som anerkjenner artister som har passert én milliard strømminger på plattformen, holdt sangeren bak «Bad Idea Right» seg tro mot vanen og uttrykte nok en gang sin unike identitet gjennom mote. Hun dukket opp ved mikrofonen i en babydoll-kjole dekket av små blomster og pyntet med blonder. For å gi dette beskjedne plagget et snev av kant, kombinert med bloomershorts, tok hun på seg et par dristige støvletter og la til synlige hvite sokker under. Dette anseelsen, en blanding av retro country-stil og rockestetikk fra 2000-tallet, gikk raskt viralt.

På nett, i en slags kollektiv immunitet, utnevner internettbrukere seg jevnlig til motekritikere og nøler ikke med å vurdere kjendisenes klesvalg som om de hadde et ord med i laget. Denne tilsynelatende uskyldige kjolen, som anses som «for kort », «uanstendig» eller til og med direkte «infantiliserende», har blitt forvandlet til den ultimate fornærmelse, en krenkelse av beskjedenhet, et objekt for sataniske hensikter. «Kan Olivia Rodrigo kle seg som en vanlig popstjerne og slutte å prøve å se ut som en baby?» foreslår en internettbruker på X (tidligere Twitter).

Hva internettbrukere kritiserer om denne kjolen med sin «uskyldige stil»

Internettbrukere pekte ikke bare på et «gammeldags» design eller en «motefeil». De gikk lenger i sin nettutbrudd, og anklaget kunstneren for å «oppføre seg som en liten jente» og «seksualisere» et barneantrekk. Som om babydoll-kjolen var en gigantisk versjon av plaggene som var sydd på den skjøre huden til porselensdukker eller utelukkende tilhørte småbarnsgarderoben. Ifølge disse forhastede vurderingene har mote en toleranseterskel, en grense som ikke bør krysses. Mens barnebikinier, barnevennlig sminke og minishorts for småjenter møtes med generell likegyldighet, har Olivia Rodrigos babydoll-kjole utløst en irrasjonell kontrovers.

Det internettbrukere sammenligner med et «jenteaktig antrekk» har faktisk en historie å fortelle. Det er verken provokasjon eller et utbrudd av galskap for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Dette stykket gir mening innenfor den kunstneriske retningen til hennes nyeste album, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», hvor Olivia Rodrigo blander riot grrrl-estetikk med vintage-koketthet.

«Jeg vil at alt skal være lekent og avslappet», fortalte sangeren til britiske Vogue angående kleskoden sin. Dessverre tok internettbrukere dette antrekket svært alvorlig og kastet kritikk mot det som råtne tomater på et offentlig torg. De er sannsynligvis ikke klar over kjolens opprinnelse, som har prydet mange silhuetter, inkludert den ikoniske Jane Birkin. Babydoll-kjolen, som et militant svar på datidens konservative mote, ble også brukt som et forstyrrende emblem av rockefigurer, inkludert Courtney Love.

Et antrekk som ikke trenger noen unnskyldning eller rettferdiggjøring

Til syvende og sist går debatten rundt denne kjolen langt utover et enkelt spørsmål om motesmak. Den gjenspeiler først og fremst denne merkelige kollektive besettelsen av å granske kvinners utseende i offentlighetens søkelys, som om hver tomme stoff fortjente ekspertanalyse og nødvendigvis bar et skjult budskap. For mannlige artister blir et «dristig» antrekk ofte rost som et estetisk valg. For en kvinnelig sanger blir det raskt en kilde til mistenksomhet, moralisering eller anklager om baktanker.

Olivia Rodrigo gjorde ikke noe mer enn det alle store kunstnere gjør: fortelle en historie gjennom en silhuett og bruke det som gjenspeiler den. Babydoll-kjolen hennes var rett og slett en identitetsmarkør, en visuell referanse, ikke en pervers parodi på barndommen. Den var rett og slett en del av en kunstnerisk kontinuitet, trofast mot universet hun har bygget siden starten, et sted mellom forslått romantikk, år 2000-nostalgi og rocke-irreverens.

Selv om den kollektive fantasien ofte fremkaller bilder av rockestjerner iført skinnjakker, revne jeans og t-skjorter med slagord, er ikke dette en fast regel. Olivia Rodrigo beviser at mildhet og raseri kan sameksistere, og det er nettopp det som gjør karakteren hennes så fengslende. Mote bør forbli et rom for frihet, ikke et verktøy for undertrykkelse eller et påskudd for straff.