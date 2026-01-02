Search here...

På den varme sanden skaper Heidi Klum en sensasjon for det nye året

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

Heidi Klum feiret ankomsten av 2026 i St. Barts, på Nikki Beach, hvor DJ Diplo opptrådte med et eksklusivt sett. Den tysk-amerikanske modellen, TV-programlederen og skuespillerinnen delte flere bilder og videoer fra nyttårsaftenfeiringen sin, der hun poserte i badetøy på den hvite sanden.

Tropiske fester med mannen og vennene sine

Heidi Klum ankom med ektemannen Tom Kaulitz. Bildene viser paret gå hånd i hånd på stranden og nyte solnedgangen. Hun hadde på seg brune strømpebukser, en hvit lue og solbriller. Senere dukket hun opp i vannet og på stranden, ledsaget av Tom. Venner ble med dem, inkludert fotograf Antoine Verglas. Bildene fanger øyeblikk med bading, spaserturer og avslapning ved vannet.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Heidi Klum (@heidiklum)

Entusiastiske reaksjoner fra fansen

Heidi Klums innlegg fikk tusenvis av likerklikk. Følgernes kommentarer roste hennes festlige energi: «Du er fantastisk!» og «Kos deg!» , sammen med en rekke hjerte- og palmetre-emojier. Fans satte tydelig pris på hennes spontane deling av denne tropiske nyttårsaften.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Heidi Klum (@heidiklum)

Med solskinn, fin sand og en festlig atmosfære beviste Heidi Klum nok en gang sin teft for glamour og feiring. Denne nyttårsaften 2026 i St. Barts, fylt med kjærlighet, vennskap og musikk, illustrerer perfekt kunsten hennes å nyte øyeblikket. Nikki Beach St. Barts ønsket andre kjendiser velkommen til det nye året, og bekreftet stedet som et populært sted for høytiden.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Celine Dion bryter tausheten med en rørende nyttårshilsen
Article suivant
Julia Roberts deler sin definisjon av kjærlighet som 58-åring.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Julia Roberts deler sin definisjon av kjærlighet som 58-åring.

Julia Roberts lyser opp våre hjerter, ikke bare med sitt legendariske smil og eksepsjonelle karriere, men også med...

Celine Dion bryter tausheten med en rørende nyttårshilsen

Celine Dion brøt en lang stillhet på sosiale medier 31. desember 2025 med en følelsesladet video for å...

Under solen viser Elizabeth Hurley (60 år gammel) frem figuren sin

Elizabeth Hurley fortsetter å vise urokkelig selvtillit. Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten delte et bilde i badedrakt...

En aldrende kropp: hva Andie MacDowell aksepterer som 67-åring

Andie MacDowell har valgt å feire kroppen og alderen sin fullt ut. Hun kjemper ikke mot tiden, men...

Paris Hilton ugjenkjennelig: hennes nye hårfarge forandrer alt

Den amerikanske forretningskvinnen og mediepersonligheten Paris Hilton gjenoppfant imaget sitt under en familietur til Disneyland, og byttet ut...

Beyoncé blir milliardær og slår ny musikkrekord

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Beyoncé er blitt den femte milliardærmusikeren, etter Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen og...

© 2025 The Body Optimist