På den varme sanden skaper Heidi Klum en sensasjon for det nye året

Heidi Klum feiret ankomsten av 2026 i St. Barts, på Nikki Beach, hvor DJ Diplo opptrådte med et eksklusivt sett. Den tysk-amerikanske modellen, TV-programlederen og skuespillerinnen delte flere bilder og videoer fra nyttårsaftenfeiringen sin, der hun poserte i badetøy på den hvite sanden.

Tropiske fester med mannen og vennene sine

Heidi Klum ankom med ektemannen Tom Kaulitz. Bildene viser paret gå hånd i hånd på stranden og nyte solnedgangen. Hun hadde på seg brune strømpebukser, en hvit lue og solbriller. Senere dukket hun opp i vannet og på stranden, ledsaget av Tom. Venner ble med dem, inkludert fotograf Antoine Verglas. Bildene fanger øyeblikk med bading, spaserturer og avslapning ved vannet.

Entusiastiske reaksjoner fra fansen

Heidi Klums innlegg fikk tusenvis av likerklikk. Følgernes kommentarer roste hennes festlige energi: «Du er fantastisk!» og «Kos deg!» , sammen med en rekke hjerte- og palmetre-emojier. Fans satte tydelig pris på hennes spontane deling av denne tropiske nyttårsaften.

Med solskinn, fin sand og en festlig atmosfære beviste Heidi Klum nok en gang sin teft for glamour og feiring. Denne nyttårsaften 2026 i St. Barts, fylt med kjærlighet, vennskap og musikk, illustrerer perfekt kunsten hennes å nyte øyeblikket. Nikki Beach St. Barts ønsket andre kjendiser velkommen til det nye året, og bekreftet stedet som et populært sted for høytiden.