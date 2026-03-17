Cara Delevingne overrasker med en veldig original "anatomisk" kjole på den røde løperen

Den røde løperen på Oscar-utdelingen er ofte en mulighet for kjendiser til å vise frem spektakulære antrekk. I år igjen gjorde Cara Delevingne et stort inntrykk. Den britiske modellen og skuespillerinnen snudde seg på Vanity Fair-etterfesten etter Oscar-utdelingen i 2026, i en tettsittende kjole.

En kjole inspirert av menneskets anatomi

Til dette etterlengtede Hollywood-arrangementet valgte Cara Delevingne en kjole som fremkaller menneskekroppens muskulatur. Det tettsittende, skulpturelle plagget gjenskapte visuelt musklene i overkroppen og bysten, og ga inntrykk av en stilisert anatomisk figur. Denne typen kreasjon, noen ganger kalt en «muskelkjole», er en del av en motetrend som utforsker menneskekroppens former gjennom kunstneriske design. Med denne originale kjolen fanget Cara Delevingne umiddelbart oppmerksomheten til fotografer og gjester på festen.

Et bemerkelsesverdig utseende

Etter Oscar-utdelingen i 2026 er Vanity Fair-festen en av de mest omtalte begivenhetene i Hollywood-sesongen. Hvert år samles skuespillere, regissører, modeller og kulturpersonligheter der for å feire slutten på seremonien.

Cara Delevingne gikk alene på den røde løperen under arrangementet, poserende for fotografer med et smil. Antrekket hennes, både kunstnerisk og uventet, skapte raskt reaksjoner på sosiale medier og i motepublikasjoner. Såkalte dristige antrekk er vanlige på denne typen arrangementer, der kjendiser ofte benytter anledningen til å eksperimentere med mer kreative stiler enn under den offisielle seremonien.

Et utseende komplettert av «originalt» tilbehør

For å komplementere den «anatomiske» kjolen sin, valgte Cara Delevingne en serie tilbehør som fremhevet den ukonvensjonelle naturen til antrekket hennes. Hun hadde på seg svarte og hvite ankelstøvletter med grafisk design, kombinert med lange stripete sokker synlige over skoene. Dette valget forsterket det særegne og avantgardistiske aspektet ved antrekket.

Når det gjelder frisyren hennes, hadde Cara Delevingne håret satt opp i en hestehale, med en litt sideveis pannelugg. Hun hadde også valgt sølvfargede øredobber som ga et snev av eleganse til helhetsinntrykket.

En personlighet vant til «dristige» motevalg

Cara Delevingne gjorde seg først bemerket i moteverdenen før hun vendte seg til skuespill. Hun har gått på catwalken for en rekke motehus og samarbeidet med flere store internasjonale merkevarer. Gjennom årene har hun også etablert seg som skuespillerinne, og har medvirket i flere Hollywood-produksjoner, inkludert «Suicide Squad». På den røde løperen og catwalken er hun kjent for sine dristige stilvalg. Opptredenene hennes tiltrekker seg jevnlig oppmerksomhet fra media og motekritikere.

Når mote blir en form for kunstnerisk uttrykk

Den «anatomiske» kjolen som Cara Delevingne bruker illustrerer i siste instans en kunstnerisk tilnærming til mote, der klær ikke bare dekker kroppen, men også søker å representere eller transformere den. De røde løperne under store begivenheter som Oscar-utdelingen er ofte testarenaer for designere og kjendiser, som bruker disse profilerte øyeblikkene til å vise frem originale antrekk.

Med dette spektakulære antrekket har Cara Delevingne nok en gang demonstrert sin evne til å forvandle et opptreden på den røde løperen til et ekte moteøyeblikk.