Skuespillerinnen Barbie Ferreira er nok en gang målrettet mot kritikk for figuren sin.

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Barbie Ferreira vakte oppsikt da hun gikk på den røde løperen under Oscar-utdelingen i Los Angeles i 2026. Hun er kjent for sin rolle i serien «Euphoria», og hadde på seg en kjole som utløste betydelig diskusjon. Utover hennes slående tilstedeværelse under seremonien, var det forvandlingen av figuren hennes som genererte en rekke kommentarer på nettet, og som igjen blusset opp debatten om presset som legges på kvinners utseende i Hollywood.

En veldig merkbar opptreden på den røde løperen

Barbie Ferreira ankom den 98. Oscar-utdelingen i en blå korsettkjole med gulltilbehør, et elegant utseende som umiddelbart fanget fotografenes oppmerksomhet. Skuespillerinnen er best kjent for allmennheten for rollen som Kat Hernandez i HBO-serien «Euphoria».

Siden debuten i serien har hun også utmerket seg innen modellvirksomhet og flere filmprosjekter. Hennes tilstedeværelse på den røde løperen ble raskt kommentert på sosiale medier og i media, hvor noen internettbrukere mente at hennes «fysiske utseende hadde endret seg siden hennes første offentlige opptredener».

Spekulasjoner om vekttapet hennes

Flere kommentarer på nettet nevnte skuespillerinnens «synlige vekttap», og noen spekulerte til og med i årsakene til denne endringen. Disse reaksjonene har gjenopplivet rykter som allerede hadde dukket opp i noen tabloider de siste månedene, og antydet at skuespillerinnen hadde endret utseendet sitt for å bedre tilpasse seg Hollywood-standarder.

Det er imidlertid ikke gitt noen offisiell bekreftelse på årsakene til denne fysiske endringen. Spekulasjonene som sirkulerer på sosiale medier og i noen medier forblir derfor ubekreftede.

En karriere som spenner over TV, film og mote

Barbie Ferreira ble berømt som tenåring takket være sin tilstedeværelse på sosiale medier og Tumblr-plattformen, før hun ble oppdaget av flere motemerker. Hun samarbeidet blant annet med forhandlere som American Apparel, H&M og Target tidlig i karrieren. Populariteten hennes vokste deretter med rollen i «Euphoria», hvor hun portretterte Kat Hernandez, en karakter som ble ikonisk for en del av publikum.

Ved siden av skuespillerkarrieren fortsetter hun å jobbe i motebransjen. I 2025 gikk hun bemerkelsesverdig nok på catwalken på Victoria's Secret Fashion Show, en opplevelse hun diskuterte i flere intervjuer, og forklarte at hun var overrasket og spent på å delta i arrangementet.

De pågående debattene om utseende i Hollywood

Reaksjonene som Barbie Ferreiras opptreden utløste illustrerer en tilbakevendende debatt i underholdningsbransjen: betydningen av skuespillerinners fysiske utseende. Tallrike film- og TV-personligheter har allerede fordømt presset som legges på kvinner angående deres image, spesielt på sosiale medier hvor kommentarer om kropp og utseende er hyppige. Eksemplet med Barbie Ferreira tjener dermed som en påminnelse om at diskusjoner rundt kjendiskropper dessverre fortsetter å gi næring til offentlige samtaler, noen ganger til skade for deres kunstneriske arbeid.

Til tross for denne kritikken fortsetter Barbie Ferreira karrieren sin innen film, TV og moteprosjekter. Hennes bemerkelsesverdige opptreden på Oscar-utdelingen i 2026 viser at hun fortsatt er en fremtredende skikkelse i film- og moteverdenen, mens de pågående diskusjonene rundt imaget hennes fremhever den konstante oppmerksomheten kjendiser får i media.