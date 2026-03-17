«En uakseptabel opplevelse»: Skuespillerinne dyttet ned under Oscar-utdelingen

Den amerikanske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen og regissøren Teyana Taylor, som ble Oscar-nominert i 2026, ble dyttet ned av en sikkerhetsvakt under seremonien, noe som skapte sinne hos akademiet, som ga ut en offisiell uttalelse .

En sjokkerende hendelse på slutten av kvelden

Rett etter at «One Battle After Another» vant prisen for beste film, ble Teyana Taylor dyttet av en sikkerhetsvakt fra SIS da hun prøvde å bli med Warner Bros. Pictures-sjef Pamela Abdy for et gruppebilde. En viral video viser en synlig rasende Taylor som konfronterer mannen: «Du er en mann som legger hendene på en kvinne! Det er veldig frekt!» Vitner rapporterer at hun bokstavelig talt ble dyttet tilbake ned trappene til Dolby Theatre.

Akademiets uttalelse: beklagelser og iverksatte tiltak

Academy of Motion Picture Arts and Sciences reagerte raskt: «Vi ble ekstremt opprørte over å høre om opplevelsen Teyana Taylor hadde på slutten av gårsdagens seremoni. Vi jobbet med henne gjennom hele prisutdelingssesongen, og hun har alltid vært enestående, støttende, snill og samfunnsinnstilt. Selv om hendelsen involverte vårt eksterne sikkerhetsselskap SIS, er opplevelsen til hver enkelt gjest vårt ansvar. Vi har gjort det klart for dem at denne oppførselen er uakseptabel. Vi takker Teyana for hennes bemerkelsesverdige nåde og tar nødvendige skritt for å sikre at dette ikke skjer igjen.»

Teyana Taylors konstituerte reaksjon

I et intervju med TMZ bagatelliserte Teyana Taylor hendelsen: «Alt er bra ... Jeg tror ikke noen ville ødelegge øyeblikket mitt. Alle hadde det gøy, sikkerhetsvaktene gjorde jobben sin. Det finnes alltid sånne folk, men jeg har det bra, jeg er lykkelig.» Hun insisterte likevel: «Jeg tolererer ingen respektløshet, spesielt ikke når det er uberettiget og uprovosert.»

Teyana Taylor, som ble nominert til beste kvinnelige birolle (et tap mot Amy Madigan), strålte likevel: entusiastisk applaus for vinneren, en vennlig takk til den amerikanske manusforfatteren, regissøren og produsenten Paul Thomas Anderson etter hans gjentatte seire. Hun avsluttet til og med kvelden med stil på Vanity Fair-etterfesten, der hun feiret filmens seks Oscar-priser.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jimmy Neutch (@teyanataylor)

Til syvende og sist avslører denne hendelsen spenningene bak kulissene ved store prisutdelinger. Akademiet lover handling, og Teyana Taylor, med sin naturlige ro, har klart å forvandle denne «uakseptable opplevelsen» til en demonstrasjon av verdighet.