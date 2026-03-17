Ved bassenget viser denne amerikanske modellen frem figuren sin

Anaëlle G.
@emrata/Instagram

Ved bassenget på Beverly Hills Hotel viste den amerikanske modellen Emily Ratajkowski nylig frem figuren sin i et dypt utringet rødt antrekk, som fanget essensen av sommer til tross for vintersesongen.

En serie ultravirale sommerbilder

14. mars 2026 la Emily Ratajkowski ut en karusell med bilder tatt av fotograf Morgan Maher, der hun poserte sløvt ved det ikoniske bassenget på Beverly Hills Hotel, omgitt av palmer og cabanaer. Hennes livlige røde antrekk, med dyp utringning og høye utskjæringer ved hoftene, fremkaller "Baywatch"-estetikken fra 90-tallet med en moderne vri: rynking i siden og strukturert stoff som smigrer figuren hennes.

Emily Ratajkowski, som er ettbarnsmor, viser stolt frem kroppen sin, og veksler mellom å sitte på en solseng og kaste vitende blikk mot kameraet. Dette minimalistiske antrekksvalget understreker hennes mestring av «less is more»-filosofien, en ferdighet hun har finpusset siden starten av merket sitt, Inamorata.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Emily Ratajkowski (@emrata)

Heftige kommentarer på Instagram

Innlegget gikk viralt, samlet over 257 000 likerklikk på under 10 timer og utløste et vanvittig antall reaksjoner fra både stjerner og fans: Den russiske modellen Irina Shayk reagerte med en ild-emoji, mens følgerne hennes kalte henne en «legende», «verdens vakreste kvinne» og «for vakker for denne verden». Disse bildene, tatt under en strålende californisk sol, fremhever hennes solbrune hud, bølgete brune hår og magnetiske blikk.

Kort sagt, Emily Ratajkowski forvandler en enkel «bassengpause» til et viralt moteøyeblikk, og feirer figuren sin med smittende selvtillit.

Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Skuespillerinnen Barbie Ferreira er nok en gang målrettet mot kritikk for figuren sin.
Article suivant
Cara Delevingne overrasker med en veldig original "anatomisk" kjole på den røde løperen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

