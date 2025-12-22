Search here...

Som 45-åring (og med tre barn) skapte Gisele Bündchen furore i en gullkjole

Fabienne Ba.
@gisele/Instagram

Gisele Bündchen vakte nylig oppmerksomhet på en festmiddag arrangert av den brasilianske gullsmeden Vivara i São Paulo, iført en kjole som blandet glamour og avantgarde-stil. Den brasilianske supermodellen beviste nok en gang sin mestring av motetrender.

«Futuristisk» kjole i teksturert strikk

Kjolen, en lang, tettsittende kjole i teksturert strikk i varme jordfarger, hadde en vertikal utskjæring fra halsen til navlen, som elegant avslørte den solbrune huden hennes. Denne moderne tolkningen av den nakne kjolen, av Schiaparelli F/W25, klamret seg til Gisele Bündchens kropp som et andre hudlag, fremhevet av Hollywood-krøller og strålende, naturlig sminke.

Minimalistisk tilbehør og ikonisk clutch

Gullfargede pumps med delikate stropper, diskrete smykker og en strukturert Schiaparelli-clutch fullførte antrekket, og lot Vivara-smykkene skinne. Med håret som falt ned over den ene skulderen, legemliggjorde Gisele Bündchen uanstrengt glamour, og blandet sofistikasjon med en selvsikker holdning.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Gisele Bündchen (@gisele)

triumferende tilbakekomst etter fødselspermisjonen

Gisele Bündchen, mor til Benjamin (16) og Vivian (13) fra ekteskapet med Tom Brady, og nylig også til en gutt født i februar fra forholdet med Joaquim Valente, dyrker en bevisst diskresjon rundt privatlivet sitt. Tro mot sin filosofi deler den brasilianske supermodellen lite, og foretrekker å holde det som virkelig betyr noe unna rampelyset. «De vakreste øyeblikkene leves, ikke deles», betrodde hun i et intervju, og gjentok sin forpliktelse til et enkelt liv forankret i nåtiden.

Etter fødselen av sitt andre barn har Gisele gjort et bemerkelsesverdig comeback, og viser en ro og styrke som virker tifoldig. Mer strålende enn noensinne, legemliggjør hun en fredelig femininitet, og beviser at det er mulig å kombinere morsrollen, velvære og personlig gjenfødelse. Hennes elegante gjenkomst har blitt feiret av fansen hennes, som ser henne som et eksempel på en fri kvinne, i harmoni med hennes valg og prioriteringer.

Med dette slående utseendet minner Gisele Bündchen oss om at utover alder, roller og livsfaser, er stil først og fremst et spørsmål om holdning. Mer enn bare et utseende, er denne gullkjolen manifestet til et ikon som fortsetter å inspirere – naturligvis.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
For å feire sin 53-årsdag dukker Alyssa Milano opp uten sminke

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

For å feire sin 53-årsdag dukker Alyssa Milano opp uten sminke

Alyssa Milano, kjent for sin uforglemmelige rolle som Phoebe Halliwell i serien «Charmed», feiret sin 53-årsdag på en...

Jessica Alba (44 år gammel) viser frem magemusklene sine på stranden

Jessica Alba gledet nylig fansen sin på Instagram ved å dele en serie bilder av seg selv på...

I sportsskjørt og hæler fascinerer Rihanna fortsatt like mye som alltid.

Rihanna beviste det nok en gang på en middag i Los Angeles nylig: et enkelt sportsskjørt kan bli...

Christina Aguileras bursdagsantrekk setter internett i fyr og flamme, 45 år gammel

I anledning av sin 45-årsdag beviste Christina Aguilera nok en gang at hun vet hvordan hun skal gjenoppfinne...

«Den nye Madonna?»: Hvem er Adela, det nye ikonet som skaper oppstyr?

Adéla Jergová, en 22 år gammel slovakisk sangerinne kjent under navnet Adéla, blir av noen kalt «den nye...

Kim Kardashian avslører favoritttrikset sitt for å (nesten) aldri bruke BH igjen

Kim Kardashian avslørte nylig sin «hemmelighet» for å bruke ultra-lave topper uten BH, samtidig som den beholder støtte...

© 2025 The Body Optimist