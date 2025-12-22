Som 45-åring (og med tre barn) skapte Gisele Bündchen furore i en gullkjole

Gisele Bündchen vakte nylig oppmerksomhet på en festmiddag arrangert av den brasilianske gullsmeden Vivara i São Paulo, iført en kjole som blandet glamour og avantgarde-stil. Den brasilianske supermodellen beviste nok en gang sin mestring av motetrender.

«Futuristisk» kjole i teksturert strikk

Kjolen, en lang, tettsittende kjole i teksturert strikk i varme jordfarger, hadde en vertikal utskjæring fra halsen til navlen, som elegant avslørte den solbrune huden hennes. Denne moderne tolkningen av den nakne kjolen, av Schiaparelli F/W25, klamret seg til Gisele Bündchens kropp som et andre hudlag, fremhevet av Hollywood-krøller og strålende, naturlig sminke.

Minimalistisk tilbehør og ikonisk clutch

Gullfargede pumps med delikate stropper, diskrete smykker og en strukturert Schiaparelli-clutch fullførte antrekket, og lot Vivara-smykkene skinne. Med håret som falt ned over den ene skulderen, legemliggjorde Gisele Bündchen uanstrengt glamour, og blandet sofistikasjon med en selvsikker holdning.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Gisele Bündchen (@gisele)

triumferende tilbakekomst etter fødselspermisjonen

Gisele Bündchen, mor til Benjamin (16) og Vivian (13) fra ekteskapet med Tom Brady, og nylig også til en gutt født i februar fra forholdet med Joaquim Valente, dyrker en bevisst diskresjon rundt privatlivet sitt. Tro mot sin filosofi deler den brasilianske supermodellen lite, og foretrekker å holde det som virkelig betyr noe unna rampelyset. «De vakreste øyeblikkene leves, ikke deles», betrodde hun i et intervju, og gjentok sin forpliktelse til et enkelt liv forankret i nåtiden.

Etter fødselen av sitt andre barn har Gisele gjort et bemerkelsesverdig comeback, og viser en ro og styrke som virker tifoldig. Mer strålende enn noensinne, legemliggjør hun en fredelig femininitet, og beviser at det er mulig å kombinere morsrollen, velvære og personlig gjenfødelse. Hennes elegante gjenkomst har blitt feiret av fansen hennes, som ser henne som et eksempel på en fri kvinne, i harmoni med hennes valg og prioriteringer.

Med dette slående utseendet minner Gisele Bündchen oss om at utover alder, roller og livsfaser, er stil først og fremst et spørsmål om holdning. Mer enn bare et utseende, er denne gullkjolen manifestet til et ikon som fortsetter å inspirere – naturligvis.