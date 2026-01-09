«Hvem ba henne om å ta på ansiktet sitt?»: En sanger i hjertet av en estetisk debatt

PinkPantheress, den britiske popsensasjonen med en geek-chic stil, setter fyr på sosiale medier med antrekket sitt på et Chanel-arrangement, samtidig som hun utløser en opphetet debatt om rykter om kosmetisk kirurgi.

Geek-chic à la Chanel

7. januar 2026, på Chateau Marmont i Los Angeles, deltok PinkPantheress på en middag for å feire Chanels smykkekolleksjon Coco Crush. Sangerinnen valgte et skolejenteutseende fra topp til tå: en tettsittende cardigan med hvite kanter over en kamisole, et ultrakort strikket mikroskjørt, svarte Mary Janes og hvite tubesokker – en kokett estetikk popularisert av Hailey Bieber og Jennie fra den sørkoreanske jentegruppen Blackpink. Dette valget forvandler «nerden» til et moteikon, tro mot hennes retro-futuristiske stil.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av 🫀 (@pink_.pantheress)

Estetisk kontrovers på sosiale medier

Bilder fra hendelsen utløste raskt et stormløp: «Hvem ba henne om å ta på ansiktet sitt?» utbrøt en internettbruker , mens en annen beklaget seg: «De vakreste kvinnene får Botox uten grunn, og det gir meg mye angst.» På TikTok og X (tidligere Twitter) stilte spekulasjoner om neseoperasjonen og leppefyllingene fans, som forsvarte hennes naturlige transformasjon, opp mot kritikere som fordømte en kunstig «før/etter».

Kroppspositivitet i møte med fordømmelse

Denne motreaksjonen avslører fallgruvene ved berømmelse: å dømme et ansikt uten bevis forsterker giftige standarder. PinkPantheress, hvis musikk allerede feirer rå autentisitet, legemliggjør essensiell kroppspositivitet – ingen trenger å rettferdiggjøre sine kroppsvalg, enten naturlige eller forsterkede. Å kritisere en kunstners utseende distraherer fra talentet hennes: hennes søte stemme og Y2K-samples fortjener oppmerksomhet, ikke ansiktsdisseksjoner.

PinkPantheress overskrider kontroversen ved å bekrefte sin egen utvikling, og minner oss om at skjønnhet utvikler seg uten en brukermanual. Hennes tid hos Chanel sementerer en hybridestetikk – søt, dristig, tidløs – som trosser kategorisering. I en verden besatt av «naturlighet» beviser hun at eleganse fremfor alt rimer på selvtillit, enten det er Botox eller ikke.