«Hvem ba henne om å ta på ansiktet sitt?»: En sanger i hjertet av en estetisk debatt

Anaëlle G.
PinkPantheress, den britiske popsensasjonen med en geek-chic stil, setter fyr på sosiale medier med antrekket sitt på et Chanel-arrangement, samtidig som hun utløser en opphetet debatt om rykter om kosmetisk kirurgi.

Geek-chic à la Chanel

7. januar 2026, på Chateau Marmont i Los Angeles, deltok PinkPantheress på en middag for å feire Chanels smykkekolleksjon Coco Crush. Sangerinnen valgte et skolejenteutseende fra topp til tå: en tettsittende cardigan med hvite kanter over en kamisole, et ultrakort strikket mikroskjørt, svarte Mary Janes og hvite tubesokker – en kokett estetikk popularisert av Hailey Bieber og Jennie fra den sørkoreanske jentegruppen Blackpink. Dette valget forvandler «nerden» til et moteikon, tro mot hennes retro-futuristiske stil.

Estetisk kontrovers på sosiale medier

Bilder fra hendelsen utløste raskt et stormløp: «Hvem ba henne om å ta på ansiktet sitt?» utbrøt en internettbruker , mens en annen beklaget seg: «De vakreste kvinnene får Botox uten grunn, og det gir meg mye angst.» På TikTok og X (tidligere Twitter) stilte spekulasjoner om neseoperasjonen og leppefyllingene fans, som forsvarte hennes naturlige transformasjon, opp mot kritikere som fordømte en kunstig «før/etter».

Kroppspositivitet i møte med fordømmelse

Denne motreaksjonen avslører fallgruvene ved berømmelse: å dømme et ansikt uten bevis forsterker giftige standarder. PinkPantheress, hvis musikk allerede feirer rå autentisitet, legemliggjør essensiell kroppspositivitet – ingen trenger å rettferdiggjøre sine kroppsvalg, enten naturlige eller forsterkede. Å kritisere en kunstners utseende distraherer fra talentet hennes: hennes søte stemme og Y2K-samples fortjener oppmerksomhet, ikke ansiktsdisseksjoner.

PinkPantheress overskrider kontroversen ved å bekrefte sin egen utvikling, og minner oss om at skjønnhet utvikler seg uten en brukermanual. Hennes tid hos Chanel sementerer en hybridestetikk – søt, dristig, tidløs – som trosser kategorisering. I en verden besatt av «naturlighet» beviser hun at eleganse fremfor alt rimer på selvtillit, enten det er Botox eller ikke.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
