Dua Lipa deler de beste øyeblikkene fra bryllupsreisen sin i Italia

Léa Michel
@dualipa / Instagram

Den britiske sangeren og låtskriveren Dua Lipa nyter livet sitt med nygifte i stor grad. Bare noen få uker etter at hun giftet seg med skuespilleren Callum Turner, delte hun en serie bryllupsreisebilder på Instagram, tatt under den italienske solen. Mellom idylliske omgivelser, øyeblikk av intimitet og strålende lykke ga hun følgerne sine et glimt av dette fortryllende mellomspillet.

En idyllisk bryllupsreise i Italia

Dua Lipa har funnet seg til rette i idylliske omgivelser. Hun nyter et solrikt opphold på den toskanske kysten, som hun selv beskrev som et sant «paradis på jord». I fotogalleriet hennes ser hun avslappet og strålende ut, og nyter naturen, solen og den avslappede italienske livsstilen. En romantisk ferie, perfekt egnet for anledningen hun feirer.

Øyeblikk med medvirkning med mannen sin

Utover omgivelsene utstråler disse bildene kjærlighet og samhørighet. I noen spontane bilder poserer Dua Lipa sammen med ektemannen Callum Turner i spontane og ømme øyeblikk. På en av selfiene utstråler paret lykke, mens sangeren stolt viser frem sin nye giftering, som matcher forlovelsesringen. Disse bildene, gjennomsyret av sødme, vitner om det nygifte parets glede.

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Et bryllup feiret på Sicilia

Denne bryllupsreisen følger et mye omtalt bryllup. Dua Lipa og Callum Turner utvekslet løfter under tre dager lange feiringer på Sicilia. En begivenhet som var verdig parets berømmelse og markerte et nytt kapittel i forholdet deres. En synlig overlykkelig Dua Lipa har ikke lagt skjul på sin lykke siden bryllupet.

Med disse bildene fra den italienske bryllupsreisen gir Dua Lipa følgerne sine et solrikt og romantisk mellomspill. Mellom det drømmeaktige landskapet, det nære båndet med mannen og gleden ved å være nygift, nyter hun dette unike øyeblikket til fulle. Ikke overraskende gleder dette fansen hennes, som er glade for å se henne så strålende.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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