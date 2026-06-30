På Wimbledon skapte tennisspilleren Naomi Osaka furore med et spektakulært antrekk

Den japanske tennisspilleren Naomi Osaka skapte furore da hun kom på banen, kledd i et hvitt kimono-inspirert antrekk. Hennes utseende, like elegant som det var meningsfullt, ble møtt med jubel fra publikum.

En kimono-inspirert kjole

For å pryde Londons gressbane valgte Naomi Osaka en lang, flagrende kjole inspirert av japansk seremoniell drakt. Brodert med traner og kirsebærblomster, ble plagget designet i samarbeid med Tokyo-baserte designer Hana Yagi. Yagi kombinerte det med en tradisjonell hårpynt, kanzashi. En bemerkelsesverdig detalj: den helt hvite kjolen fulgte nøye turneringens anerkjente kleskode. Laget av syv forskjellige tekstiler, var den en gjenskapt varemerke for vintage kimonoer og en tradisjonell brudekjole.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av 大坂なおみ🇭🇹🇯🇵 (@naomiosaka)

En hyllest til hans røtter

Utover den estetiske appellen hadde dette antrekket en sterk symbolsk betydning. Naomi Osaka forklarte at Wimbledons forpliktelse til tradisjon hadde fått henne til å reflektere over sin egen kulturarv. «Jeg tenker på den mest ikoniske silhuetten som finnes, og for meg er det kimonoen», betrodde hun. Hun viste også til en uventet inspirasjonskilde: karakteren spilt av Lucy Liu i filmen «Kill Bill», som hadde på seg en hvit kimono. For henne var det en måte å hylle Japan på.

Mote som et uttrykksmiddel

For Naomi Osaka er hver entré på banen en mulighet til å fortelle en historie. Før kampen tok hun til og med av seg den lange kjolen for å avsløre et hvitt sportsantrekk pyntet med pregede blomster, som ble utsolgt i løpet av timer etter at det ble lagt ut for salg. Naomi Osaka, kjent for sin sans for stil, bekrefter nok en gang sin forkjærlighet for spektakulære opptredener. Langt fra å bare levere atletiske prestasjoner, forvandler mesteren hver entré til et ekte moteøyeblikk, gransket av fansen sin over hele verden.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av #1 Digital Advocacy Platform ❤️ Feirer #etisk lederskap (@bossbrainsofsouthafrica)

Med dette kimono-inspirerte antrekket gjorde Naomi Osaka et slående inntrykk fra den aller første dagen i Wimbledon. Hun beviste nok en gang at hun vet hvordan man kombinerer sport og stil. Ikke overraskende gledet dette fansen hennes, som alltid er ivrige etter å se hennes neste opptreden.