Sullivan, Patrick Dempseys sønn, debuterer innen vintagemote

Som 19-åring har Sullivan Dempsey nettopp gjort sin storslåtte debut i moteverdenen. Sønnen til den amerikanske skuespilleren Patrick Dempsey poserer for en kampanje dedikert til luksuriøs vintage, noe som ikke har gått ubemerket hen på sosiale medier.

En første kampanje for Morphew World

Sullivan Dempsey har filmet sin aller første motekampanje for Morphew World, en videresalgsbutikk som spesialiserer seg på vintage-luksus. Merket, som har etablert seg som en leder innen arkivklær, tilbyr sine kunder plagg designet av de største designerne fra det 20. århundre, omhyggelig restaurert og returnert til markedet. Denne tilnærmingen stemmer perfekt overens med den nåværende trenden mot en mer bærekraftig og kulturarvsfokusert luksus.

En Yves Saint Laurent-kjole fra 1980-tallet

Det var på Morphew Worlds Instagram-konto at Sullivan gjorde sin første offentlige opptreden som modell. Merket la ut et bilde der tenåringen poserer i en Yves Saint Laurent-kjole fra 1980-tallet. Denne eksponeringen plasserer Sullivan umiddelbart innenfor den store tradisjonen med couture-modellering, under det årvåkne blikket til et av verdens fineste motearkiver.

Et andre blikk av Issey Miyake

Noen uker senere delte Morphew World et nytt bilde av Sullivan, denne gangen i en helt annen setting. Tenåringen dukker opp i et helsvart antrekk av Issey Miyake, også fra 1980-tallet. Den japanske designeren får et av sine arkivplagg brakt tilbake i søkelyset med et nytt perspektiv. Det er en demonstrasjon av Sullivans stilistiske allsidighet, som er i stand til å legemliggjøre både parisisk glam couture og japansk intellektuell minimalisme.

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Et symbolsk skritt etter slutten av videregående skole

Lanseringen av denne modellkarrieren kommer et år etter en betydelig milepæl i Sullivans liv. I mai 2025 ble tvillingene Darby og Sullivan uteksaminert fra Crossroads School for Arts & Sciences, en prestisjefylt institusjon i Santa Monica, California. «Så stolt av dere, barn, og spent på å se hvor neste kapittel i livene deres tar dere!» skrev Patrick Dempsey på Instagram den gangen.

Med sine to første fotoshoots for et vintage-luksusmerke har Sullivan Dempsey gjort en bemerkelsesverdig entré i moteverdenen. Som 19-åring følger han en vei som er både familiær og resolutt personlig, og velger couture-arven for sin debut.