«Du blir aldri henne»: Sammenlignet med Amy Winehouse, reagerer denne sangeren på angrepene

Den britiske sangeren og låtskriveren Raye, ofte sammenlignet med den britiske sangeren Amy Winehouse, har bestemt seg for å ta direkte opp disse sammenligningene og netthatet som følger med dem. I et nylig intervju bekrefter hun sin beundring for Camden-legenden, samtidig som hun gjentar at Amy er, og vil forbli, «uerstattelig og uforlignelig».

En «arving» mot sin vilje

Siden hun ble berømt, har Raye jevnlig blitt presentert som en slags etterfølger til Amy Winehouse, ettersom deres musikalske verdener henter inspirasjon fra de samme kildene til jazz, soul og retro. Hun forklarer at hun «lever og ånder» for de samme inspirasjonene, og viser til ikoner som den amerikanske blues-, jazz- og gospelsangerinnen og pianisten Dinah Washington, den amerikanske jazzsangerinnen Ella Fitzgerald og den amerikanske jazzsangerinnen Sarah Vaughan, som gir næring til hennes skrive- og sangstil.

Raye nekter imidlertid å få en krone som ikke tilhører henne. Hun insisterer på at det Amy Winehouse har oppnådd forblir unikt, og understreker at ingen artist, inkludert henne selv, noen gang vil være i stand til å «gjøre det hun gjorde».

«Du blir aldri henne»: volden i sosiale medier

Bak de smigrende sammenligningene ligger en mye mørkere virkelighet: nettmobbingen Raye har utholdt siden karrieren hennes tok av globalt. Hun forteller om brutaliteten i meldingene hun mottar, der noen internettbrukere slenger setninger mot henne som: «Du kommer aldri til å bli henne. Du er en fullstendig fiasko. Du avskyr meg for i det hele tatt å tro at du kunne bli noe som henne.» Det som slår henne mest er den tragiske ironien i dette hatet, ofte uttrykt i navnet til å forsvare Amy Winehouse. Ifølge Raye gjenskaper de som hevder å beskytte minnet hennes, den samme medie- og offentlige grusomheten som bidro til å knuse det britiske ikonet på 2000-tallet.

Et smertefullt speil med Amy Winehouse

Uten å posisjonere seg selv som Amys likeverdige eller «dobbeltgjenger», erkjenner Raye at hun oppfatter et ekko mellom hatet hun møter og det som rammet «Back to Black»-sangeren. Hun presiserer at hun ikke har opplevd «engang en hundredel» av det Amy utholdt, men innrømmer at atmosfæren av trakassering og konstant overvåking minner henne om visse aspekter ved det.

Raye går enda lenger ved å peke på den potensielle rollen denne volden spilte i den tragiske slutten til Amy Winehouse, som døde 27 år gammel i 2011. Etter hans syn, hvis artisten ikke hadde blitt så forfulgt, dømt og ydmyket av media og publikum, «ville hun sannsynligvis fortsatt vært her i dag».

En bønn for kunstneres mentale helse

Gjennom dette vitnesbyrdet prøver ikke Raye så mye å klage som å øke bevisstheten om hvor sårbare artister er når de utsettes for konstant press. Hun minner oss om at bak rampelyset forblir enhver musiker en sårbar person, hvis likevekt kan bli dypt påvirket av fornærmelser, hån og nådeløse sammenligninger.

Budskapet hennes høres ut som en advarsel: å forgude en legende bør aldri brukes som et påskudd for å rive ned de som følger i deres fotspor. Ved å nekte å «bli» Amy Winehouse samtidig som hun hyller henne, hevder Raye sin rett til å eksistere for den hun er, uten å måtte bære en arv som er for tung for én person.

Raye setter et ansikt til den hverdagslige volden i sosiale medier og viser hvordan beundring for et ikon kan bli til et våpen mot andre artister. Ved å minne oss på at Amy Winehouse er uforlignelig, inviterer hun først og fremst publikum til å endre perspektiv: å feire arven uten å kreve imitasjoner, og å beskytte den mentale helsen til de som hver dag avslører sine sårbarheter gjennom musikk.