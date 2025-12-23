Som 60-åring stråler Elizabeth Hurley i en elegant rosa kjole.

Elizabeth Hurley, et stilikon i over tre tiår, beviser nok en gang at eleganse og glamour er tidløse. Den britiske skuespillerinnen fanget oppmerksomheten ved å dukke opp i en overdådig rosa Barbie-kjole under en seremoni der hun ble hedret for sitt langvarige engasjement i kampen mot brystkreft.

Et flamboyant og symbolsk utseende

Elizabeth Hurley delte flere bilder på Instagram fra arrangementet, organisert i september i fjor av The Sunday Times Style. Stjernen fra «Austin Powers» og «The Royals», som ble hedret med tittelen Impact Icon of the Year, valgte et livlig og meningsfullt antrekk. Hun hadde på seg en lang fuchsia-kjole med en utpreget glamorøs stil: en dyp splitt foran, en kontrasterende høy halsutringning og vide splitter i ermene som minner om silhuettene til de store divaene på 1970-tallet.

En «dristig» sjanse for en som vanligvis er fan av bodycon-kjoler i bandasjestil, men en perfekt suksess: det flytende snittet og den knallrosa fargen hyllet den berømte Estée Lauder-kampanjen mot brystkreft, som hun har vært global ambassadør for i 30 år.

Et perfekt stylet utseende fra topp til tå

Når det gjelder tilbehør, kombinerte skuespillerinnen antrekket med en knallrosa veske og matchende leppestift for en tone-i-tone-effekt. Hennes lysende brune krøller, stylet i myke bølger, innrammet et ansikt fremhevet av strålende sminke: svart eyeliner, gull highlighter og diamantøreringer for et snev av gnist. Hun poserte strålende sammen med sønnen Damian Hurley, som også er involvert i holdningskampanjer, noe som forsterker bildet av en nær og engasjert duo.

En pris for tre tiår med engasjement

I innlegget sitt takket Elizabeth Hurley The Sunday Times Style for denne symbolske utmerkelsen: «Jeg er beæret over å ha mottatt prisen Impact Icon of the Year. Å være ambassadør for Estée Lauders brystkreftkampanje i 30 år er en av de viktigste sakene i livet mitt.» En hjertevarm melding som minner oss om at bak hennes glamorøse image ligger den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten fortsatt dypt engasjert i å øke bevisstheten om kvinners helse over hele verden.

Med sin tidløse eleganse og urokkelige engasjement beviser Elizabeth Hurley at skjønnhet i en alder av 60 først og fremst handler om selvtillit, vennlighet og besluttsomhet. I sin livlige rosa kjole utmerket skuespillerinnen seg ikke bare med stilen sin, men også med et inspirerende budskap: å feire femininitet, i alle aldre og av hele sitt hjerte.