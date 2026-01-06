Denne skuespillerinnen, som anses som «for gammel» til å være tiltalende, reagerer på kritikken

Den amerikanske komikeren, skuespillerinnen, manusforfatteren og produsenten Kathy Griffin avviser reduktive merkelapper og aldersrelatert fordømmelse. Som 65-åring omfavner hun fullt ut begrepet «cougar» som brukes om henne, og gjør det til og med til en styrke, samtidig som hun fordømmer sexistiske bemerkninger om utseendet til såkalte modne kvinner.

«Jeg kan ikke la en så nydelig kropp gå til spille.»

I et nylig intervju med The Cut, et datterselskap av New York Magazine, kom hun med et skarpt og jublende svar til kritikerne sine. Med sin karakteristiske humor ytret Kathy Griffin denne nå virale setningen: «Jeg blir kalt en cougar hele tiden, så hva? Hva vil du at jeg skal gjøre med det? Jeg kan ikke la en så god kropp gå til spille!» Kathy Griffin forvandlet i stedet for å spille offeret hånen til en erklæring om egenkjærlighet. Hun feiret sin femininitet og kropp, og nektet å innrette seg etter forventningene om at kvinner over 50 skulle bli usynlige eller gjemme seg bort.

Paradokset med det mannlige blikket på modne kvinner

Kathy Griffin fremhever en åpenbar inkonsekvens: menn kommenterer stadig kvinners utseende, alder og antatt «utløpsdato», og vurderer om de «eldes godt eller dårlig». Likevel beskriver disse samme stemmene kvinner i alderen 40 år og eldre med misunnelige ord. Denne ambivalente diskursen gjenspeiler en form for generasjonssexisme der såkalte modne kvinner samtidig devalueres og overvurderes, aldri bare aksepteres for den de er.

Mot «gammel jentesexisme» og aldersdiskriminering

Den amerikanske komikeren, skuespillerinnen, manusforfatteren og produsenten fremhever det som ofte kalles «sexisme blant eldre kvinner»: fra førtiårene og utover møter kvinner økende diskriminering og stigmatisering. I Frankrike har journalisten Laure Adler, og i USA skuespillerinnen Jamie Lee Curtis, også fordømt dette systemet som henviser kvinner til marginalene så snart de blir eldre. Kathy Griffin avviser denne logikken og krever en legitim plass i den offentlige sfæren, uten å måtte rettferdiggjøre seg selv.

En respons på kroppsskam på sosiale medier

Hennes inngripen er en del av en bredere kamp mot kroppsskam. På internett kommenterer anonyme brukere og influencere nådeløst kvinners utseende i offentligheten, enten det er vekt, alder eller stil. Kathy Griffin vender denne volden mot dem: ved å fullt ut akseptere figuren og alderen sin, minner hun oss om at ingen har rett til å dømme en annen persons kropp.

Selvkjærlighet som en motstandshandling

Som 65-åring har Kathy Griffin gjort egenkjærlighet til et politisk våpen. Å kreve retten til å være «vakker» blir en hevdelse av suverenitet: kroppen hennes tilhører henne, hun bestemmer hva hun gjør med den og hvordan hun presenterer seg selv. Denne holdningen gir spesielt sterk gjenklang i en tid der skjønnhetsstandarder sakte utvikler seg, og der såkalte modne kvinner begynner å hevde sin legitimitet i møte med ofte nedlatende holdninger.

Kathy Griffins sarte humor skjuler dermed en dyp refleksjon over kvinnens tilstand. Ved å le av merkelappene hun har på seg, avskaller hun dem og påtvinger seg sin visjon: en fri, selvsikker kvinne som nekter å bli satt i bås. Hennes kamprop kan oppsummeres som: vær deg selv, i alle aldre, mot alle odds for sexisme.