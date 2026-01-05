Search here...

I badedrakten sin starter Lizzo 2026 med et klart budskap: null problemer

Anaëlle G.
@lizzobeeating/Instagram

2. januar 2026 sparket Lizzo i gang året med et sterkt Instagram-innlegg: to bilder av seg selv i en hvit badedrakt fra sitt inkluderende merke, toppet med en fargerik mønstret bodysuit. Sangerinnen viste stolt frem figuren og selvtilliten sin.

Kroppspositivitet: et daglig manifest

Dette innlegget kommer tre uker etter et sjokkerende innlegg der Lizzo fordømte en viral kroppsvits: «Jeg så en 'feit vits' om meg i 2025, og den gikk viralt. Bare fordi jeg er feit.» Stilt overfor nådeløs kritikk la hun ned en gyllen regel: «Kroppen din er IKKE for dem. Den er for DEG.» Vekttap, vektøkning, kirurgi eller å opprettholde status quo: «Uansett hva du gjør med kroppen din, pass dine egne saker.» En inderlig bønn som resonnerte med millioner av internettbrukere.

Stjerner samlet bak budskapet hans

Den amerikanske forretningskvinnen og mediepersonligheten Paris Hilton, den amerikanske sangeren og låtskriveren SZA, den amerikanske sangeren Erykah Badu og den amerikanske sangeren og låtskriveren Chloe Bailey: innlegget fikk tusenvis av likerklikk og støttende kommentarer. «Queen», «Incredible», «I love it» : stjernene forsterket denne bønnen om selvaksept. I Instagram-storiene sine forsterket Lizzo stemningen med humor og forvandlet hån til positiv energi.

Dette innledende innlegget er ikke bare et bilde av antrekket hennes: det er et statement. Lizzo forvandler dømmekraft til en mektig kraft, og hevder kroppsvalgene sine som en personlig revolusjon. Budskapet hennes? Null problemer, fullstendig suverenitet over imaget sitt. En 2026-start som setter tonen: egenkjærlighet fremfor alt.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Maduro-paret: Cilia Flores, førstedamen i hjertet av den venezuelanske makten?

