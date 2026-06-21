Millie Bobby Brown åpner seg om adopsjonen som forandret livet hennes med Jake Bongiovi

Den britiske skuespillerinnen, produsenten og gründeren Millie Bobby Brown har gått med på å dele en mer intim del av livet sitt. Hun gjenopplevde nylig adopsjonsopplevelsen sin, som hun så på som oppfyllelsen av en barndomsdrøm, sammen med ektemannen, den amerikanske modellen og skuespilleren Jake Bongiovi.

En sjelden offentlig uttalelse om familielivet hennes

Millie Bobby Brown, kjent for rollen som Eleven i den populære serien «Stranger Things» og for sine roller i «Enola Holmes», benyttet seg av en medieopptreden til å dele noen personlige innsikter. Hun snakket i programmet «Not Gonna Lie », som Kylie Kelce var vert for. Under intervjuet snakket hun åpenhjertig om datterens ankomst og familieplanene hun og mannen har for fremtiden. Dette var et sjeldent avvik fra parets vanligvis diskrete kommunikasjon, ettersom de er spesielt nøye med å beskytte privatlivet sitt.

Adopsjon, en barndomsdrøm

Et av høydepunktene i intervjuet var hennes beretning om reisen mot adopsjon. Millie Bobby Brown forklarte at denne forpliktelsen stammet fra en livslang barndomsdrøm, en hun hadde verdsatt siden de var helt tidlig. «Jeg har alltid, alltid ønsket å adoptere», betrodde hun seg til Kylie Kelce. Den unge kvinnen snakket følelsesladet om barndomsminnene sine: «Det var alltid en del av barndomsdrømmene mine. Hver gang jeg var hjemme, rundt fem eller seks år gammel, sa foreldrene mine: 'Du hadde dukkene dine.' De var alle adoptert. Jeg hadde aldri noen selv. Og jeg lot aldri som om jeg var gravid.» Dette vitnesbyrdet sier mye om den dypt personlige naturen til valget hennes.

Datterens ankomst sommeren 2025

Det var sommeren 2025 at Millie Bobby Brown og Jake Bongiovi ønsket datteren sin velkommen. En stor milepæl i livet til det unge paret, som hadde giftet seg bare noen måneder tidligere. Barnets ankomst, diskret feiret, markerte et vendepunkt for stjernen, som bare noen få år gammel opplever livsbegivenheter som vanligvis er forbeholdt «eldre» kvinner: en internasjonal karriere, ekteskap og morsrollen. Det er en unik bane hun fullt ut omfavner, og tar valg som gjenspeiler hvem hun er.

Ønsket om en dag å bære frem et barn

Selv om Millie Bobby Brown fikk sin første drøm oppfylt gjennom adopsjon, har hun ikke utelukket muligheten for en dag å få egne barn. Under intervjuet forklarte skuespillerinnen at det å utvide familien fortsatt er en del av planene hennes, uten å gi opp valget om adopsjon. «Det er ikke det at jeg ikke vil. Jeg håper det vil skje en dag», betrodde hun seg. Før hun la til en spesielt slående uttalelse: «Adopsjon er kjærlighet, adopsjon varer evig.» En måte å minne alle på at de to veiene ikke utelukker hverandre, men tvert imot kan sameksistere innenfor den samme familiereisen.

Et prosjekt som har vært under forberedelse lenge

Ankomsten av deres lille jente var alt annet enn en spontan avgjørelse. Millie Bobby Brown forklarte at hun gjorde grundig research før hun la ut på dette eventyret med Jake Bongiovi. Skuespillerinnen trakk spesielt frem sine sosialarbeiderstudier, som hun fulgte ved siden av skuespillerkarrieren. «Jeg elsket adopsjonsaspektet ved sosialarbeiderkursene mine; det var så viktig og meningsfullt. Jeg lærte også hva det innebar ved å snakke med biologiske mødre og lese mye om deres erfaringer», forklarte hun.

Skuespillerinnen understreket også at adopsjonen var en avgjørelse hun delte fullt ut med ektemannen, Jake Bongiovi. «Mannen min og jeg tok oss tid til å reflektere over denne historien og hva denne reisen representerer. Og så gikk vi for det», betrodde hun.

Ved å dele sin adopsjonserfaring med sjelden oppriktighet, leverer Millie Bobby Brown et personlig vitnesbyrd som overgår ren mediedekning. Et vitnesbyrd som minner oss, som hun så treffende oppsummerer, om at «adopsjon er kjærlighet, adopsjon varer evig».