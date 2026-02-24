Som 37-åring slår Emma Stone an med et minimalistisk utseende

Emma Stone trollbandt nylig den røde løperen på BAFTA-utdelingen i 2026 med minimalistisk eleganse fra Louis Vuitton. Skuespillerinnen, som ble nominert for rollen i filmen «Bugonia», valgte et enkelt antrekk som skapte furore.

En ikonisk svart kjole på BAFTA-utdelingen

Emma Stone dukket opp på den 79. British Academy Film Awards-seremonien den 22. februar 2026 i London, iført en spesiallaget svart Louis Vuitton-kjole. Kjolen hadde en halterneck-utringning som dannet en stor dråpeformet utskjæring, samtidig som den opprettholdt en flytende søylesilhuett som blusset ut i et gulvlangt slep. Den åpne ryggen forsterket denne diskrete sensualiteten, mens det silkemyke stoffet understreket en "stille luksus"-tilnærming fri for overflødige utsmykninger.

Minimalistisk tilbehør og skjønnhetsutseende

Skuespillerinnen fullførte antrekket med Jimmy Choo Minny-sandaler med stiletthæler, minimalistiske Louis Vuitton-øreringer og et diamantarmbånd. Håret hennes var stylet i en løs oppsetning med noen få hårlokker som rammet inn ansiktet, og sminken hennes var begrenset til svart eyeliner og en pudderrosa øyenskygge av Nina Park og Mara Roszak. Dette valget sto i kontrast til de mer ekstravagante antrekkene på den røde løperen, og beviste kraften i «less is more».

Emma Stone, en to ganger Oscar-vinner («La La Land», «Poor Things»), bekrefter sin status som et moteikon. Hennes sjette BAFTA-nominasjon (beste kvinnelige skuespiller for Yorgos Lanthimos' «Bugonia») ledsages av en stil som allerede inspirerer vårtrender: arkitektoniske snitt og dype svarttoner. Dette antrekket legemliggjør utviklingen av den røde løperen mot en moden og selvsikker eleganse.