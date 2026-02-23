Hvem er Gracie Abrams, sangeren som nettopp har gjort forholdet sitt med Paul Mescal offisielt?

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Gracie Abrams og den irske skuespilleren Paul Mescal holdt hender på den røde løperen under BAFTA-utdelingen i 2026. Denne opptredenen bekreftet offisielt forholdet deres, men fremhevet også en sanger hvis karriere fortsetter å stige i været.

En høyt anerkjent førsteopptreden på BAFTA 2026

Den 22. februar 2026, under BAFTA-prisutdelingen, gjorde Gracie Abrams sin første offentlige opptreden sammen med Paul Mescal, en tilstedeværelse som umiddelbart utløste reaksjoner. Mens ryktene hadde svirret i flere måneder, markerte den røde løperen i London en definitiv bekreftelse. Smil og en tydelig følelse av kameratskap: duoen bekreftet det mange allerede mistenkte. Utover den sosiale begivenheten understreker denne opptredenen først og fremst Gracie Abrams' økende fremtredende rolle på den internasjonale scenen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Red Carpet Space (@redcarpetspace)

En kunstner avslørt gjennom intim skriving

Gracie Abrams (datter av regissør JJ Abrams) ble født i Los Angeles i 1999 og fikk først anerkjennelse ved å dele sine egne komposisjoner på sosiale medier. Tidlig utmerket arbeidet hennes seg gjennom introspektiv og sensitiv skriving, sentrert rundt følelser, relasjoner og sårbarheter.

I 2020 ga hun ut sin første EP, «Minor», som høstet god kritikk. Hennes myke stemme og minimalistiske arrangementer appellerte til et publikum som søkte autentisitet. Hun ble dermed en del av en ny bølge av popsangere med en minimalistisk estetikk.

I 2023 bekreftet hun sin oppgang med sitt første studioalbum, «Good Riddance», produsert delvis av den amerikanske musikeren og grunnleggeren av rockebandet «The National», Aaron Dessner. Prosjektet ble rost for lydens sammenheng og tekstenes modenhet.

Internasjonal anerkjennelse

Gracie Abrams' karriere tok av da hun ble med på Taylor Swifts «Eras Tour» som åpningsnummer. Denne eksponeringen gjorde at hun nådde et mye bredere publikum, langt utover hennes opprinnelige fanbase. På scenen har hun en behersket tilstedeværelse, fokusert på musikken og følelsene. Opptredenene hennes får jevnlig ros for sin oppriktighet og tilknytning til publikum.

Datteren til regissør JJ Abrams har ofte forklart at hun ønsket å bygge sin egen karriere, uten å stole på familiens berømmelse. Hennes harde arbeid og konsistens ser nå ut til å bevise at hun har rett.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Emily Cheng (@emilychengmakeup)

En generasjon av sammenkoblede kunstnere

Gracie Abrams tilhører en generasjon artister som vokste opp med sosiale medier. Hun deler glimt fra hverdagen sin, utdrag fra sanger under innspilling og øyeblikk i studioet. Denne nære forbindelsen styrker båndet hennes med publikum, som identifiserer seg med tekstene og den direkte tonen hennes. Langt fra spektakulære opptredener foretrekker hun enkel og personlig kommunikasjon. Hennes offisielle partnerskap med Paul Mescal er en fortsettelse av denne tilnærmingen: en avmålt deling, men tydelig nok til å unngå tvetydighet.

En bane i konstant utvikling

Som 26-åring har Gracie Abrams etablert seg som en av de stigende stjernene innen amerikansk alternativ pop. Med internasjonale turneer, musikkutgivelser og kunstneriske samarbeid virker karrieren hennes forutbestemt til å vare lenge. Selv om opptredenen på BAFTA-utdelingen i 2026 gjorde forholdet hennes med Paul Mescal offisielt, er ikke Gracie Abrams «Pauls partner». Hun er først og fremst en sanger og låtskriver på vei opp, drevet av intime tekster og en følsomhet som resonnerer med et internasjonalt publikum.

Oppsummert bekrefter Gracie Abrams at hun er mye mer enn et navn assosiert med en rød løper: en fullverdig artist hvis stemme fortsetter å smi sin egen vei.