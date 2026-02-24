Som 61-åring stråler Monica Bellucci på den røde løperen i en ikonisk svart kjole.

Den italienske skuespillerinnen og modellen Monica Bellucci fortsetter å trollbinde publikum. På BAFTA-utdelingen i London i 2026 strålte hun på den røde løperen i en nå sin signaturkjole i svart.

En bemerkelsesverdig tilbakekomst til BAFTA-utdelingen i 2026

Den 22. februar 2026 samlet BAFTA-prisutdelingen de største navnene innen internasjonal film i London. Blant kveldens mest omtalte opptredener var Monica Bellucci. Den italienske skuespillerinnen skapte furore da hun gikk på den røde løperen i en svart kjole som minnet om et av hennes mest minneverdige antrekk fra 2015.

Tro mot sin estetikk valgte hun et strukturert design, med vekt på skuldrene med en Bardot-utringning og en hjerteformet utringning. Denne opptredenen markerte et sterkt comeback på et prestisjefylt arrangement der også en rekke britiske og internasjonale filmpersonligheter var til stede.

Den lille sorte kjolen, en tidløs signatur

Helt siden starten av karrieren har Monica Bellucci dyrket en gjenkjennelig stil: rene silhuetter, luksuriøse stoffer og en forkjærlighet for svart. Til BAFTA-utdelingen i 2026 valgte hun en kjole fra Saint Laurent. Det tettsittende snittet, litt utsvingt ved skjørtet, tilførte subtil bevegelse til helhetsinntrykket. Valget av svart, en farge hun spesielt foretrekker til formelle anledninger, forsterker dette bildet av diskret og sofistikert eleganse.

Dette er ikke første gang skuespillerinnen har valgt en lignende silhuett på et stort arrangement. Tilbake i 2015 gjorde hun et slående inntrykk i en sammenlignbar svart kjole, noe som bekreftet hennes forpliktelse til en konsistent estetikk gjennom årene.

Tilbehør valgt med presisjon

For å fullføre antrekket sitt valgte Monica Bellucci eksepsjonelle smykker. Hun hadde spesielt på seg et vintage diamantkjede fra Cartier, som tilførte et snev av letthet til antrekket. En strukturert clutch fullførte antrekket uten å forringe kjolens preg. Som ofte er tilfelle, foretrakk skuespillerinnen nøye utvalgte tilbehør som komplementerte antrekket hennes. Håret hennes, som en gang var dypsvart, viste nå brune striper, som innrammet ansiktet hennes naturlig. Dette skjønnhetsutseendet var i tråd med stilen hennes, som er både klassisk og selvsikker.

En eleganse som overgår flere tiår

Monica Bellucci ble berømt på 1990-tallet og har bygget en internasjonal karriere som spenner over italiensk, fransk og Hollywood-kino. Hun gjorde et varig inntrykk i filmer som «Malèna» og «Spectre». Utover skuespillerrollene er imaget hennes fortsatt synonymt med en viss idé om middelhavseleganse.

I dag fortsetter hun å sette sitt preg på den røde løperen uten å gå på akkord med sin stilistiske identitet. I en verden der trender utvikler seg raskt, forsterker hennes valg om å forbli trofast mot tidløse linjer auraen hennes. Under hennes innflytelse blir den lille sorte et sant manifest av konsistens.

På BAFTA-utdelingen i 2026 beviste Monica Bellucci nok en gang at eleganse ikke kjenner alder. Ved å nytolke sin ikoniske svarte kjole minnet hun oss på at visse stilistiske signaturer overskrider tiår uten å miste sin innvirkning. Den italienske skuespillerinnen bekrefter sin status som en viktig figur på den internasjonale røde løperen, og forblir tro mot seg selv og sin tidløse estetikk.