«Formen er merkelig»: Denne amerikanske skuespillerinnens skulpturelle kjole er splittende

Den amerikanske skuespillerinnen Chase Infiniti skapte nylig furore på BAFTA-utdelingen i 2026 med en skulpturell kjole, hvis form fascinerte like mye som den forvirret, til det punktet at noen tilskuere mente at «formen er merkelig».

En skulpturell kjole frosset fast i en virvel

Til årets BAFTA-utdeling ankom Chase Infiniti i en skreddersydd kreasjon av Louis Vuitton, designet sammen med stylistene Wayman + Micah. Kjolen, i en dyp burgunderfarge, omfavnet bysten hennes før den åpnet seg i et overdrevet trompetskjørt, noe som skapte et bølgende volum som ga inntrykk av stoff som var frosset ned midt i dansen.

Falden på denne kjolen, beskrevet som «fanget i bevegelse, midt i en virvelvind», lignet en stiv bølge eller en skulpturert krone, langt fra de vanlige flagrende silhuettene på den røde løperen. Med sine rene, nesten arkitektoniske linjer, fremkaller silhuetten både haute couture og samtidskunst.

Et utseende som har blitt hyllet ... men som langt fra er universelt elsket.

I motepressen ble antrekket hyllet som et av de mest slående på den røde løperen under BAFTA-utdelingen i 2026, og ofte omtalt som et av kveldens mest minneverdige. Publikumsreaksjonene var imidlertid mer blandede: mens mange applauderte dristigheten og den «skulpturelle kjolen»-effekten, syntes andre silhuetten var foruroligende, og mente at snittet på underdelen «hadde en merkelig form» og forstyrret kroppens harmoni noe.

Denne effekten av et skjørt som er frosset fast i bevegelse, tenkt som en dynamisk illusjon, har vært splittende: for noen er det en strålende og kunstnerisk idé; for andre virker volumet for rigid, nesten visuelt ubehagelig. Denne polariseringen er typisk for svært konseptuelle antrekk, som enten fremkaller et «jeg elsker det» eller et «jeg forstår det ikke».

Chase Infiniti, den nye motebesettelsen på den røde løperen

Selv om kjolen kan være gjenstand for debatt, er én ting klart: Chase Infiniti har etablert seg som en av sesongens moteåpenbaringer. Gjennom sine gjentatte samarbeid med Louis Vuitton og arbeidet til stylistene Wayman + Micah, leverer skuespillerinnen konsekvent strukturerte, dristige og omhyggelig utformede silhuetter, til det punktet at hun nå hylles som en ekte «it girl» på den røde løperen.

I denne sammenhengen er denne kjolen, med linjene som noen anser som «rare», en del av en bevisst strategi: å gjøre hvert opptreden til et minneverdig øyeblikk, selv om det betyr å utfordre konvensjoner. Og på en rød løper ofte fylt med «har vært der, gjort det»-kjoler, er det nettopp denne risikotakingen som skiller den fra andre.