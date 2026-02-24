Paul McCartneys datter åpner seg om kritikken moren hennes har blitt møtt med.

Den britiske designeren Stella McCartney snakker følelsesladet om den harde kritikken moren Linda McCartney (amerikansk fotograf, sanger og keyboardist) ble utsatt for i det britiske rockebandet «Wings», grunnlagt av faren Paul McCartney, og avslører i en Prime Video-dokumentar hvor mye disse angrepene knuste morens hjerte.

Hånen såret Linda

I «Paul McCartney: Man on the Run» beskriver Stella trakasseringen moren hennes ble utsatt for, hvor hun ble isolert og latterliggjort for stemmen sin under liveopptredener. Linda var en talentfull fotograf uten formell musikalsk utdanning, og spilte keyboard og sang harmonier, men kritikere stemplet henne ofte som en inntrenger, og pekte på mangelen på profesjonell teknikk. «Det knuser hjertet mitt», innrømmer Stella, som følte morens smerte til tross for hennes tilsynelatende styrke.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av @lindalouiseeastmanmccartney

En motstandskraft som inspirerte Paul

Til tross for de spydige bemerkningene – «Hun kan ikke synge, hun kan ikke spille» – holdt Linda ut, og ifølge Stella brakte hun med seg et «mot» som revitaliserte Paul etter oppløsningen av det britiske rockebandet The Beatles. Paret, som var gift fra 1969 til Lindas død i 1998, dannet Wings på et innfall, og Paul forkjemper fortsatt for den «spesielle lyden» i stemmen sin i dag. Stella understreker hvordan denne utholdenheten styrket «en Paul som gikk gjennom en periode med selvtvil».

Et rørende familievitnesbyrd

Dokumentaren, regissert av den amerikanske filmskaperen Morgan Neville, blander arkivopptak med intervjuer av Paul, Stella, Mary, James og Heather, samt intervjuer med «Wings», Sean Lennon, Mick Jagger og Chrissie Hynde. Linda selv bagatelliserte angrepene i 1973: «Det plager meg ikke personlig.» Likevel avslører Stella en dypere sårbarhet i denne kvinnen som aksepterte alt for å følge mannen sin på scenen.

Stella McCartney forvandler dermed denne smertefulle historien til en levende hyllest til mors styrke, og beviser at bak kritikken satte moren Linda McCartney sitt preg på rockehistorien med sitt autentiske mot.