Emma Watson gjorde en sjelden offentlig opptreden i London, sammen med prins William.

Julia P.
Extrait du film « The Circle »

Den britiske skuespillerinnen Emma Watson, som har holdt en lav profil de siste årene, gjorde en bemerkelsesverdig opptreden i London. Hun deltok på et arrangement dedikert til naturvern, sammen med prins William og den britiske skuespilleren og produsenten Benedict Cumberbatch. Anledningen ga en mulighet til å se henne i en elegant tofarget kjole.

En svart og hvit kjole

Til denne utflukten valgte Emma Watson en Jacquemus-kjole kalt «La Robe Pisello». Designet lekte med kontrast, med en tettsittende svart overdel med rund hals og korte ermer, som viste frem et halskjede utsmykket med antikke perler og et hjerteformet anheng. Ved hoftene ga stoffet plass til et hvitt bomullspoplinskjørt bestående av flere rysjer. Et spill av overlegg og blomsterutskjæringer fullførte denne lavlivede silhuetten.

En engasjert opptreden

Utover stilen hadde denne utflukten en spesiell betydning. Emma Watson deltok i et forum organisert som en del av United for Wildlife-initiativet, støttet av Royal Foundation, under Climate Action Week. Denne forpliktelsen resonnerer med Emma Watsons verdier, ettersom hun lenge har vært kjent for sin aktivisme til støtte for miljømessige og feministiske saker. Prins William og Benedict Cumberbatch deltok også på arrangementet.

En «diskret» skuespillerinne

Denne opptredenen var desto mer bemerkelsesverdig gitt Emma Watsons mangel på roller de siste årene. Skuespillerinnen, som ble oppdaget som barn i «Harry Potter»-sagaen, satte gradvis karrieren på vent for å fokusere på studier og aktivisme. Hver av hennes offentlige opptredener blir derfor nøye gransket av fansen hennes, som er glade for å se henne igjen.

Med denne tofargede Jacquemus-kjolen gjorde Emma Watson et inntrykk som var både elegant og engasjert. Skuespillerinnen blandet mote-sofistikasjon med en sak hun kjemper for, og minnet alle på at hun vet hvordan man kombinerer stil og overbevisning. Ikke overraskende gledet dette fansen hennes, som alltid er glade for å se henne tilbake i rampelyset.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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