Mellom skjell og blomster velger Kehlani et slående sommerutseende

Léa Michel
@kehlani / Instagram

Mens hun forbereder seg til verdensturnéen sin, delte den amerikanske sangeren og låtskriveren Kehlani et livlig, strandaktig sommerantrekk på sosiale medier. Med blomstertrykk og skalltilbehør valgte hun en solrik og avslappet stil som umiddelbart vant over fansen hennes.

Et sommerlig, solrikt utseende

For dette opptredenen omfavnet Kehlani en strandaktig, bohemsk estetikk. Hun hadde på seg hvite shorts utsmykket med et rødt blomstertrykk, kombinert med et belte med skjellperler for et avgjort sommerlig preg. Antrekket ble fullført med en hvit topp, skjellpyntede bøyleøreringer og et delikat perlekjede. Naken sminke og lange, løse, naturlige krøller fullførte dette solkyssede antrekket.

En atmosfære ved sjøen

Utover selve plaggene fremkaller dette antrekket en helt spesiell atmosfære. Skjell, perler og blomstermønstre fremkaller umiddelbart bilder av sommer, sand og høytider. Denne «mermaidcore»-trenden, inspirert av den marine verden, blir stadig mer populær på sosiale medier. Med dette antrekket omfavner Kehlani denne strandestetikken fullt ut, som er myk, naturlig og forfriskende livlig.

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Et innlegg delt av Kehlani (@kehlani)

Fansen vant over

Ikke overraskende utløste dette innlegget en bølge av entusiastiske reaksjoner. I kommentarfeltet overøste internettbrukere Kehlani med komplimenter. «Hun er bølgen», «En ekte Vaiana!» var bare noen av de mange beundrende meldingene.

En sanger i nyhetene

Denne opptredenen kommer på en travel tid for Kehlani. Hun ga ut sitt nye selvtitulerte album, «KEHLANI», 24. april 2026, på hennes 31-årsdag. Hun forbereder seg nå på å promotere disse nye låtene på scenen under sin «Kehlani World Tour», som starter i august 2026 med datoer i Nord-Amerika, Europa, Storbritannia og Sør-Afrika.

Med dette sommerlige antrekket med skjell og blomster gir Kehlani et strålende og trendy utseende. Tro mot sin stilsans bekrefter hun sin forkjærlighet for sofistikerte antrekk og sin nåværende strandinspirasjon. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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