I en hvit bodysuit har modellen Irina Shayk et «dristig» utseende

Anaëlle G.
@irinashayk / Instagram

Den russiske modellen Irina Shayk delte bilder fra en ny motekampanje på Instagram, der hun viste frem sitt fantastiske antrekk i en hvit body og en solkysset estetikk. Serien med sommerlige bilder, en blanding av luksus og kystvibber, fanget umiddelbart oppmerksomheten til følgerne hennes.

En hvit bodysuit og en solkysset estetikk

Kjernen i denne kampanjen er et slående plagg: en hvit body med dyp utringning, som fremhever enkelhet og kontrast. Irina Shayk kombinerte den med store, svarte solbriller og skarlagenrød leppestift, noe som ga et livlig fargeinnslag til helhetsantrekket. Utendørs poserer Irina Shayk og utstråler et antrekk som er både diskret og selvsikkert, tro mot hennes minimalistiske og grafiske stil. Et utseende som, ikke overraskende, skapte furore.

Utover selve plaggene fremkaller denne kampanjen en helhetlig atmosfære. Mellom kystlandskap og sofistikerte antrekk dyrker fotograferingen en polert estetikk, typisk for store motekampanjer. Denne kunstneriske retningen viser perfekt frem Irina Shayks avslappede fremtoning foran kameraet og bekrefter hennes status som en ettertraktet modell for denne typen prosjekter.

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En sommerkampanje

Disse bildene er en del av Revolves sommerkampanje. Gjennom serien viser Irina Shayk frem flere trendy sommerantrekk. I ett bilde poserer hun utendørs i en metallisk kjole med åpen rygg; i et annet bilde slapper hun av på stranden. Kolleksjonen blander eksklusiv mote med kystmiljø, noe som resulterer i et antrekk som er både solrikt og utpreget redaksjonelt.

Fansen vant over

Ikke overraskende utløste innlegget en flom av reaksjoner. I kommentarfeltet overøste internettbrukere Irina Shayk med komplimenter. «Utrolig», «Fantastisk supermodell », «En ekte dronning» var bare noen av de mange beundrende meldingene. Alle disse reaksjonene demonstrerer den vedvarende fascinasjonen for Irina Shayk.

Med denne hvite bodysuiten og denne sommerkampanjen gjør Irina Shayk nok en opptreden som er både elegant og polert. Hun beviser nok en gang sin sans for stil og sin letthet foran kameraet. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes, som alltid er ivrige etter å se antrekket hennes.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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