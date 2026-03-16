«Hun er nesten ugjenkjennelig»: Emma Stone fengsler i en sølvkjole

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Emma Stone trollbandt alles øyne på den røde løperen under Oscar-utdelingen i 2026 i en sølvfarget Louis Vuitton-kjole som utløste en bølge av beundring blant fansen.

En minimalistisk og dramatisk sølvkjole

Emma Stone, som ble nominert til beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Bugonia», valgte minimalisme i en lang, sølvhvit kjole med subtilt shimmer. Silhuetten fremkaller en Jane Austen-aktig eleganse takket være de korte, utsvingte ermene, oppdatert med en dyp V-hals og en dramatisk dyp rygg som moderniserte helhetsinntrykket. Denne Louis Vuitton-kreasjonen kombinerte rene linjer med dristige snitt, og fremhevet en tidløs eleganse presentert i et skimrende miljø.

En metamorfose som forårsaker en følelse

På sosiale medier er fansen fulle av lovord: «Hun er nesten ugjenkjennelig!» , «Forvandlet!» , «Et strålende ansikt» : disse kommentarene fremhever en spesiell glød, som om sølvkjolen hadde avslørt en ny Emma Stone, overstrømmende av lys og selvtillit. Dette minimalistiske utseendet fremhevet virkelig ansiktstrekkene hennes og det blendende smilet hennes.

Denne sølvkjolen markerte et stilmessig vendepunkt for Emma Stone, som ble rost av fansen for sin «blendende forvandling» og sin strålende hudfarge som lyste opp den røde løperen. Det er et opptreden som vil bli husket som et av de vakreste ved Oscar-utdelingen i 2026.