Som 51-åring feirer Eva Longoria morsrollen med nye bilder av sønnen sin.

For å markere morsdagen, som feires 10. mai i USA, la Eva Longoria ut en spesielt rørende bildeserie på Instagram. Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten, som vanligvis er veldig privat om familielivet sitt, delte en serie bilder med sønnen Santiago, med kallenavnet Santi. Et sjeldent øyeblikk av ømhet for en som anser morsrollen som «sin største rolle».

En melding fylt med følelser

I bildeteksten til karusellen sin leverte Eva Longoria en enkel og universell beskjed: «Gratulerer med morsdagen. Morsrollen har vært min favorittrolle, og jeg sender all min kjærlighet til alle som omfavner denne rollen, uansett hvilken form den tar.» En erklæring som resonerte spesielt med hennes millioner av følgere, og som utvidet budskapet til alle kvinner som opplever morsrollen på en eller annen måte.

Innlegget utløste umiddelbart en bølge av positive reaksjoner. Med disse ordene bekrefter skuespillerinnen viktigheten hun legger på denne rollen, som hun anser som avgjørende for alle sine andre profesjonelle prestasjoner.

Bilder gjennomsyret av mildhet

Karusellen som er lagt ut av Eva Longoria blander flere øyeblikk av tilknytning til sønnen sin. Den inkluderer en scene på en båt på en solskinnsdag, samt et øyeblikk fanget på et filmsett der skuespillerinnen holder Santi i armene mens hun dirigerer mannskapet sitt. Disse enkle, ærlige bildene gjenspeiler en bevisst balanse mellom yrkesliv og familieliv. Denne sporadiske delingen, på en symbolsk dag, får en spesiell betydning for følgerne hennes.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Et krav om morsrollen

Denne publikasjonen er en fortsettelse av Eva Longorias sterke holdning: den som en mor som omfavner sin rolle. Hun fortsetter å ta på seg en rekke prosjekter samtidig som hun bygger et familieliv skjermet fra mediehysteriet. Ved å understreke at morsrollen kan ta «forskjellige former», henvender Eva Longoria seg også til alle de som noen ganger føler seg usynlige på denne dagen – adoptivmødre, stemødre, kvinner som lengter etter et barn, eller morsfigurer generelt.

Gjennom denne bildekarusellen gir Eva Longoria et rørende øyeblikksbilde av livet sitt som mor. Uten overeksponering eller iscenesettelse minner hun oss om hvor viktig hun legger denne rollen. Dette sjeldne glimtet inn i livet hennes, i en bransje som ofte er rask til å skille karriere og privatliv, bekrefter den sentrale plassen morsrollen har i Eva Longorias verden.