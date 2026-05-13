På filmfestivalen i Cannes gikk ikke Michelle Rodriguez sine briller ubemerket hen.

Fabienne Ba.
@hush.officiel / Instagram

Skuespillerinnen, manusforfatteren og filmprodusenten Michelle Rodriguez ankom Cannes for å feire 25-årsjubileet til «Fast & Furious» – men tydeligvis var hun ikke nødvendigvis ute etter å bli lagt merke til på veien dit. De heldekkende vintersolbrillene hennes hadde ikke den ønskede effekten ...

Et historisk jubileum på Croisetten

13. mai 2026 arrangerte Grand Auditorium Lumière på Palais des Festivals en spesiell midnattsvisning av den første filmen «Fast & Furious» for å feire franchisens 25-årsjubileum. Dette var en sjelden begivenhet for filmfestivalen i Cannes, som åpnet dørene for en av de mest innbringende actionfilmene i filmhistorien. Ved siden av den amerikanske skuespilleren, filmprodusenten og regissøren Vin Diesel, den amerikanske skuespillerinnen Jordana Brewster og den amerikanske produsenten Neal H. Moritz, var Meadow Walker – datter av skuespilleren Paul Walker, som døde i 2013 – også til stede for å hedre farens minne.

Michelle Rodriguez er ingen fremmed i Cannes – hun var der i fjor som æresgjest på AmfAR-gallaen på Hôtel du Cap. Denne gangen gikk hun på Croisetten som et av grunnleggerne av en franchise som har blitt en Hollywood-institusjon – i utgangspunktet med den faste intensjon å holde det hemmelig.

Den mest uventede ankomsten på Croisetten

Av alle stjernene som var forventet på Croisetten, var det Michelle Rodriguez som overrasket alle mest – ikke med aftenkjolen sin, men med ankomsten sin. Hun prøvde å gå inkognito ved å bruke heldekkende solbriller, i en stil som minnet om vintersport. Naturligvis fokuserte kameraene på denne maskerte figuren, noe som til slutt gjorde henne enda mer gjenkjennelig enn en enkel spasertur langs Croisetten.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av HUSH. (@hush.officiel)

25 år med franchise, 7 milliarder dollar på billettkontoret

«The Fast & Furious», som ble utgitt 22. juni 2001, er en av de mest lukrative actionfilmene i filmhistorien, med over 7 milliarder dollar i globale billettinntekter fordelt på 11 filmer. Ifølge arrangørene av filmfestivalen i Cannes var midnattsvisningen ment å «hedre filmens varige innvirkning på populærkultur og filmhistorie». En innvirkning som Michelle Rodriguez har legemliggjort fra begynnelsen – hennes rollefigur, Letty, er en av de få som har dukket opp gjennom hele sagaen.

Heldekkende solbriller, Croisetten, fotografer – Michelle Rodriguez’ forsøk på diskresjon vil dermed forbli et av de morsomste øyeblikkene i denne 79. utgaven. Letty suser kanskje avgårde i 200 km/t på en film – men på Croisetten er det umulig å unnslippe linsene.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Som 57-åring skaper Kelly Rutherford oppstyr på nettet med en paljettkjole.
Article suivant
Som 51-åring feirer Eva Longoria morsrollen med nye bilder av sønnen sin.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 51-åring feirer Eva Longoria morsrollen med nye bilder av sønnen sin.

For å markere morsdagen, som feires 10. mai i USA, la Eva Longoria ut en spesielt rørende bildeserie...

Som 57-åring skaper Kelly Rutherford oppstyr på nettet med en paljettkjole.

Den amerikanske skuespillerinnen Kelly Rutherford prydet den røde løperen på den 79. filmfestivalen i Cannes den 12. mai...

Jessica Alba deler et graviditetsminne og berører internettbrukere

For å markere morsdagen, som ble feiret i USA 10. mai 2026, delte Jessica Alba en spesielt rørende...

Gwyneth Paltrows gave til barna sine, som anses som «uvanlig», skaper kontrovers.

Når det gjelder gaver til konfirmasjonen, velger ikke Gwyneth Paltrow den klassiske graverte klokken eller fyllepennen. Skuespillerinnen og...

Sandra Bullock feirer morsdagen med et ømt tilbakeblikksbilde av barna sine.

Den tysk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren Sandra Bullock beskytter familielivet sitt på det sterkeste. 10. mai, morsdagen...

Irina Shayk forenkler Met-galla-antrekket sitt med en uventet detalj

På Met-gallaen i 2026 hadde Irina Shayk på seg en kreasjon som utelukkende bestod av klokker og smykker...