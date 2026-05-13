Som 57-åring skaper Kelly Rutherford oppstyr på nettet med en paljettkjole.

Den amerikanske skuespillerinnen Kelly Rutherford prydet den røde løperen på den 79. filmfestivalen i Cannes den 12. mai 2026. Hun er kjent for sin rolle i den populære serien «Gossip Girl» og valgte en svart paljettkjole fra Giorgio Armani til åpningsseremonien og visningen av den franske filmen «La Vénus Electrique» (Elektrisk Venus). Opptredenen hennes vakte umiddelbart oppsikt og utløste en rekke reaksjoner på sosiale medier.

Tidløs eleganse med en svart paljettkjole

For sin første kveld i Cannes valgte Kelly Rutherford en lang svart kjole helt brodert med paljetter. Et sofistikert plagg som passer perfekt inn i den store tradisjonen med den røde løperen i Cannes, hvor svart eleganse fortsatt er et sikkert kort. Kjolens flagrende snitt og den nøye utformede gnisten fanget lyset i hver bevegelse.

Skuespillerinnen valgte en strukturert, lav knute som fremhever ansiktet og kvaliteten på couture-arbeidet. Sminken hennes, diskret, men elegant, hadde en lysende hudtone, diskret eyeliner og beige lepper – et klassisk valg som lot kjolen og smykkene stå i sentrum.

Glitrende smykker

Tilbehøret, omhyggelig utvalgt ned til minste detalj, fullførte antrekket med bemerkelsesverdig raffinement. Kelly Rutherford hadde på seg et spesielt spektakulært diamantkjede besatt med lyseblå steiner, som var et av høydepunktene ved antrekket hennes. Hun valgte også diskrete diamantøredobber, perfekt koordinert med kjedet.

På føttene hennes fremhevet svarte pumps med spiss tå de rene linjene i antrekket. Skuespillerinnen hadde allerede i 2024 fortalt ELLE magazine at hennes moteikoner var Grace Kelly og Catherine Deneuve, og at hun elsket «tidløs stil, rett og slett klassisk og vakker». En uttalelse som får sin fulle betydning i lys av dette utseendet.

Blandede reaksjoner på sosiale medier

Mens de fleste internettbrukere roste Kelly Rutherfords eleganse og dristighet, kritiserte også noen få stemmer klesvalget hennes «på grunn av alderen». Disse aldersdiskriminerende kommentarene avslører mer om de vedvarende fordommene mot kvinner over 50 enn om selve utseendet. La oss huske at en kvinnes kropp og utseende – som alle andres – ikke er oppe til debatt. Alle skal kunne kle seg som de vil, uten å måtte rette seg etter dikterte bud basert på alder, kjønn eller andres meninger.

Kort sagt, Kelly Rutherfords opptreden tjener som en påminnelse om en ofte glemt sannhet: frihet i klesdrakt kjenner ingen alder. Ved å gå selvsikkert på den røde løperen i Cannes, slutter hun seg til denne nye bølgen av kvinner som nekter å forsvinne i glemselen etter en viss alder. Enhver kvinne står fritt til å bruke det hun liker, når som helst i livet.

Jessica Alba deler et graviditetsminne og berører internettbrukere

