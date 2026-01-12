Search here...

Amal Clooney gjør furore på Golden Globe-utdelingen i en fantastisk rød kjole

Fabienne Ba.
For sin storslåtte tilbakekomst til Golden Globe-utdelingen, 10 år etter sin siste opptreden, forvandlet Amal Clooney den røde løperen til et veritabelt filmsett. Der, for å støtte George Clooney, nominert for sin rolle i «Jay Kelly», skapte advokaten furore i en spektakulær rød kjole, en klar hyllest til vintage haute couture.

En flammende rød kjole fra Balmain

For denne 83. utgaven byttet Amal Clooney den diskrete elegansen fra sin svarte Dior-kjole fra 2015 mot en livlig skarlagenrød farge. Inspirert av et plagg fra Balmains haute couture-kolleksjon høst/vinter 1957–1958, ble kjolen hennes skreddersydd for anledningen, med et perfekt utført retro-preg. Det rynkede, tettsittende snittet fremhevet figuren hennes, mens den strukturerte hjerteformede halsen understreket dens glamorøse tiltrekningskraft. Det lange, draperte skjørtet, avsluttet med en flagrende kant, tilførte bevegelse til hvert skritt, noe som minnet om gullalderen til Hollywood-skuespillerinner på 1950-tallet.

Tilbehør designet som filmsmykker

Tro mot sitt øye for detaljer, fullførte Amal dette rød-på-rød-utseendet med en matchende Jimmy Choo minaudière, noe som skapte en skarlagenrød søyle. Cartier-diamantøreringer, kombinert med et matchende armbånd, ga akkurat den rette gnisten uten å overskygge kjolen.

På skjønnhetsfronten var antrekket bevisst tidløst: perfekt stylet løst hår, en strålende hudfarge og subtilt definerte lepper. En ideell balanse mellom sofistikasjon og modernitet, som lar kjolen fortelle historien.

Amal Clooney, dronningen av minneverdige røde løpere

Selv om Amal Clooney sjelden dukker opp på den røde løperen, blir hver av opptredenene hennes et moteøyeblikk. I Venezia, for eksempel, gjorde hun allerede et inntrykk med en fuchsia-rosa kjole med slep, deretter en flagrende smørgul Versace-kreasjon, før hun nylig dukket opp i en drapert sjokoladekjole og en glitrende rosa silhuett fra Tamara Ralph i Old Hollywood-stil.

Golden Globe-utdelingen i 2026 føyer seg inn i dette galleriet av ikoniske antrekk: i en rød Balmain-kjole bekrefter Amal Clooney sin status som en moderne muse, i stand til å kombinere elegansen til en advokat, auraen til en stjerne og en erklært kjærlighet for spektakulær mote.

Ved å briljant nytolke arven fra haute couture fra 1950-tallet har Amal Clooney nok en gang bevist at mote er et sant språk for henne. Mer enn bare et utseende, hennes tilstedeværelse på Golden Globe-utdelingen i 2026 står som en erklæring om tidløs eleganse.

