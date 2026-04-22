Hvem er den australske influenceren Leah Halton, som har rekordmange «likes»?

Naila T.
@leahhalton _ Instagram

Bare 23 år gammel har Leah Halton etablert seg som et av de mest virale ansiktene på TikTok. Hun er opprinnelig fra Melbourne, men har jobbet i verden av digitalt innhold i flere år, med fokus på skjønnhet, mote og livsstil. Alt endret seg i 2024: en enkel video på bare noen få sekunder ga henne global berømmelse.

Videoen som slo alle rekorder

Leah Haltons suksess hviler på et veldig enkelt format: en lip-sync-video filmet i bilen hennes til YG Marleys «Praise Jah in the Moonlight». I løpet av uker samlet videoen hundrevis av millioner visninger og titalls millioner likerklikk. To år senere nådde dette innholdet en historisk milepæl, og passerte 70 millioner likerklikk og ble en av de mest populære videoene – om ikke den mest populære – på TikTok. Denne bragden lot henne overgå ikoniske skikkelser på plattformen, som den filippinsk-amerikanske sangeren Bella Poarch, som lenge hadde holdt rekorden.

@looooooooch Rekreasjon #Invertert ♬ Lovpris Jah i måneskinnet - YG Marley

En designer som allerede er godt etablert

I motsetning til hva denne plutselige oppstyret kanskje antyder, er ikke Leah Halton en nykommer. Hun har vært aktiv på sosiale medier i flere år, og deler jevnlig sminkeopplæringer, moteutseende og glimt inn i livet sitt med fellesskapet sitt. Hun kan nå skryte av millioner av følgere på TikTok, Instagram og YouTube, og har etablert seg som en viktig figur i den nye generasjonen av influencere.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av leah halton (@leahhalton)

Et fenomen som indikerer viraltiden

Leah Haltons suksess illustrerer perfekt den nåværende dynamikken i sosiale medier: kort, spontant og lett replikerbart innhold kan bli et globalt fenomen på bare noen få dager. Videoen hennes lanserte til og med en genuin trend, kopiert av tusenvis av internettbrukere som prøvde å gjenskape den virale suksessen.

Kort sagt, Leah Halton legemliggjør denne generasjonen som er i stand til å forvandle et enkelt øyeblikk til en global suksess. Bak hennes rekordmange likerklikk ligger en bredere virkelighet: et digitalt økosystem der timing og viralitet omdefinerer kjendisrollen.

Naila T.
Naila T.
Jeg analyserer samfunnstrender som former kroppene våre, identitetene våre og forholdene våre til verden. Det som driver meg er å forstå hvordan normer utvikler seg og forvandles i livene våre, og hvordan diskurser om kjønn, mental helse og selvbilde gjennomsyrer hverdagen.
Article précédent
Som 63-åring overrasker skuespillerinnen Michelle Yeoh med en «radikal» hårforvandling.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 63-åring overrasker skuespillerinnen Michelle Yeoh med en «radikal» hårforvandling.

