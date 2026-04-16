For å promotere «Dune» overrasker Zendaya med et utseende med «sandeffekt».

Fabienne Ba.
@zendaya / Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen Zendaya viste nok en gang frem sin upåklagelige stil da hun promoterte filmen «Dune: Part Three». På CinemaCon 2026 i Las Vegas dukket hun opp i en sandlignende skjørt-blazer-dress, som var et direkte gjentakelse av filmens estetikk.

Zendaya overrasker med en silhuett som passer perfekt til «Dune».

14. april 2026 ble Zendaya med den fransk-amerikanske skuespilleren Timothée Chalamet, den amerikanske skuespilleren Jason Momoa og den quebecanske regissøren Denis Villeneuve på CinemaCon i Las Vegas for å presentere «Dune: Part Three». Flere medier bemerket at skuespillerinnen hadde valgt et antrekk direkte inspirert av sagaens ørkenverden, med en skjørt-blazer-dress beskrevet som «sandlignende», som betyr visuelt nær teksturen og fargen til sand. Dette valget gikk ikke ubemerket hen. Ved å velge en skjørt-blazer-dress som umiddelbart fremkaller sanddynene i Arrakis, utvidet skuespillerinnen filmens bilder til scenen.

En fantastisk skjørt-blazer-dress med «sandeffekt»

Grunnen til at denne skjørt-blazer-dressen fikk så mye oppmerksomhet, var fordi den var mindre prangende og mer inspirert av inspirasjon. Mens noen reklameantrekk primært har som mål å imponere, valgte Zendaya en silhuett som engasjerte seg i filmen på en mer subtil måte. Stoffet, fargen og den generelle effekten refererte tydelig til det barske, mineralske landskapet som er assosiert med «Dune».

Denne tilnærmingen gjenspeiler perfekt det som har gjort hennes røde løper-stil så kraftfull i flere år. Zendaya har ikke bare på seg et slående antrekk; hun skaper ofte en slags klesbasert fortelling, spesielt tydelig under store reklameturer. Flere motepublikasjoner har allerede fremhevet hennes forkjærlighet for denne typen temagarderobe.

Zendaya bekrefter sin forkjærlighet for temaantrekk

Dette utseendet passer inn i et ganske tydelig mønster. Zendaya blir jevnlig sitert blant kjendisene som best mestrer kunsten å «metodekle», det vil si å kle en films reklamemateriell med direkte referanser til dens univers. I tilfellet «Dune» virket denne sandlignende skjørt-blazer-dressen nesten som en naturlig forlengelse av fortellingen, ettersom ørkenen fortsatt er sentral i franchisens visuelle identitet.

Med dette utseendet bekrefter den amerikanske skuespillerinnen Zendaya nok en gang sin evne til å forvandle et enkelt reklameutseende til et kraftfullt image. Og for «Dune: Part Three» er budskapet klart: selv før filmens utgivelse har Zendaya allerede funnet den perfekte måten å formidle atmosfæren på.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Skuespillerinnen Simone Ashley gjenoppfinner strandtøy med et vintagetrykk
Nicole Kidman starter et uventet prosjekt om livets slutt.

