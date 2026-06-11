Basketballspilleren Angel Reese fortsetter å gjøre inntrykk med utseendet sitt utenfor banen.

Etter å ha blitt en av de mest fulgte skikkelsene i WNBA og en av de mest innflytelsesrike innen mote i sin generasjon, delte den amerikanske basketballspilleren Angel Reese en serie bilder på Instagram i en mørk lateks-kattedrakt, som umiddelbart satte fyr på sosiale medier.

Et komplett lateksutseende

På bildene poserer Angel Reese med sin nå signaturselvtillit. Hun har på seg en svart lateks-playsuit, strammet i midjen med et integrert belte. Plagget er umiddelbart gjenkjennelig for sin blanke finish og upåklagelige fall – karakteristisk for dette rå, krevende materialet som har blitt et fast innslag på catwalken til store motehus de siste sesongene.

Valget av en mørk, nesten svart nyanse forsterker møbelets grafiske dimensjon ytterligere. Silhuetten er ren, strukturert og omfavner en utpreget urban eleganse. Langt fra de prangende kodene som noen ganger forbindes med lateks, tilbyr Angel Reese en mer sofistikert, nesten arkitektonisk tolkning.

Nøye utvalgt tilbehør

Det er utvilsomt den generelle stylingen som gjør Angel Reeses utseende spesielt slående. På føttene hennes går høye skinnstøvletter med krokodilleeffekt til over kneet, og forlenger den vertikale linjen i silhuetten hennes. Et par smale briller – en klar nikk til 1990-tallet og tidlig 2000-tall – gir antrekket et snev av mystikk.

Rundt halsen hennes fanger et krystallchoker lyset fra alle vinkler. På fingrene hennes har hun ringer i forskjellige størrelser. Og i hånden hennes balanserer en strukturert miniveske proporsjonene perfekt. En perfekt utført ligning, der hvert element finner sin plass uten å overvelde øyet.

En motesignatur som overskrider sportens rike

Utover klesvalget hennes er dette utseendet en del av en bredere utvikling. Siden de tidlige sesongene i WNBA har Angel Reese metodisk bygget opp imaget sitt som en mangesidig stjerne: kampanjer for luksusmerker, opptredener på den røde løperen under Met Gala og fotoshoots for de mest banebrytende motemagasinene. Denne tilnærmingen minner om den andre kvinnelige idrettsutøverne har hatt, som den japanske tennisspilleren Naomi Osaka eller den amerikanske tennisspilleren Serena Williams før henne.

Angel Reese legger imidlertid til sitt eget signaturpreg: et tydelig ønske om å blande kodene for sport og haute couture, uten å sette det ene opp mot det andre. I sine nylige opptredener utenfor banen har hun blitt sett vekslende mellom streng skreddersøm, fargerike plagg og nå et lateksutseende fra topp til tå.

Med denne eksperttilbehørsfullt tilbehørsfulle lateks-catsuiten leverer Angel Reese nok en demonstrasjon av stil. Og bekrefter sin status som en av nøkkelfigurene i en ny generasjon som dyktig trosser både forsvar og motekonvensjoner.

