Som 56-åring satser Jennifer Lopez på en tidløs svart silhuett.

Den amerikanske sangeren Jennifer Lopez har aldri virket så selvsikker på stilen sin. Karusellen som ble lagt ut på Instagram-kontoen hennes, for å sammenfalle med utgivelsen av den nye filmen hennes «Office Romance», bekrefter det fansen hennes har sagt i flere måneder: hun ser ut til å ha funnet en ny stilistisk modenhet, både raffinert og dypt filmatisk.

En svart mohair-polokrage over et satengskjørt

På de delte bildene ser Jennifer Lopez ut i et helsvart antrekk, som utstråler tidløs eleganse. Overdelen av antrekket har en svart mohair-polokrage med trekvartlange ermer, og den myke, fløyelsmyke teksturen fanger lyset i hver bevegelse. Et strukturert plagg, nøyaktig skreddersydd til figuren hennes.

Den nederste halvdelen av antrekket er preget av kontrast. Jennifer Lopez kombinerer denne myke polotrøyen med et langt, svart satengskjørt, hvis glatte, skinnende stoff gir silhuetten en nesten flytende effekt. Det er en spesielt vellykket kombinasjon av teksturer, som minner om samspillet mellom materialer som foretrekkes av store italienske motehus – mellom mykhet og glans, mellom komfort og eleganse.

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En samarbeidsorientert tilnærming til regi, i samarbeid med filmpartneren sin

Det mest sirkulerte bildet viser Jennifer Lopez sammen med den britiske skuespilleren, komikeren og forfatteren Brett Goldstein, hennes medspiller i filmen «Office Romance». På bildet legger Jennifer Lopez forsiktig en hånd på Brett Goldsteins ansikt i en øm og kjærlig gest. Denne scenen setter perfekt tonen for den kommende romantiske komedien – hvor humor, følsomhet og romantisk intimitet ser ut til å flettes sammen sømløst.

I ørene hennes tilfører diskrete gulløreringer akkurat den rette touchen av metallisk varme. Når det gjelder frisyren hennes, rammer en elegant, høy knute inn Jennifer Lopez' ansikt og strukturerer silhuetten hennes. Og når det gjelder skjønnhet, en strålende hudfarge, perfekt formede øyenbryn og diskret sminke – kort sagt, alt er kalibrert for å la plagget tale for seg selv.

«Kontorromanse», et nytt flaggskipprosjekt

Denne Instagram-opptredenen er faktisk en del av en velorganisert reklamekampanje. «Office Romance» er den nye filmen med Jennifer Lopez i hovedrollen, regissert av Ol Parker, og med Brett Goldstein i hovedrollen sammen med en rollebesetning som inkluderer den amerikanske skuespillerinnen Betty Gilpin, den amerikanske skuespilleren og komikeren Tony Hale, den amerikanske skuespillerinnen og romanforfatteren Amy Sedaris og den amerikanske skuespilleren Bradley Whitford.

I sin Instagram-bildetekst takket Jennifer Lopez hvert enkelt medlem av teamet individuelt: «Takk til Brett Goldstein for å være den beste partneren en jente noen gang kunne drømme om, og til ham og Joe Kelly for å ha skrevet denne søte og morsomme filmen for meg. Og en stor spesiell takk til vår fantastiske regissør, Ol Parker.» En entusiastisk erklæring som sier mye om Jennifer Lopez’ investering i dette nye prosjektet.

I dette svarte antrekket og denne perfekt utførte reklamekampanjen demonstrerer Jennifer Lopez nok en gang at alder knapt betyr noe, hvis noen fortsatt tvilte på det.