Skuespillerinnen Halle Berry snakker om en personlig frykt som mange kvinner kjenner godt.

Halle Berry, en kvinne i overgangsalderen som er stolt av det, snakker jevnlig ut om temaer som anses som «sensitive». Skuespillerinnen, som portretterte Catwoman på skjermen og spilte en heltinne i X-Men-universet, har en superkraft fra det virkelige liv: hun bryter tabuer med den rene kraften i ordene sine. Nylig innrømmet hun å ha utsatt gynekologtimene sine på grunn av en kaotisk første opplevelse i stigbøylene. Denne personlige beretningen resonnerer med mange kvinner.

Halle Berry, ufiltrert om forholdet sitt med gynekologen

Halle Berry, en Oscar-vinnende skuespillerinne som har portrettert råe karakterer, er en aktivist i hjertet. Denne kvinnen, som modnet foran publikums fengslede øyne og hvis bilde prydet veggene på tenåringsrommene våre, er mer enn bare en silhuett. Dessuten er denne kroppen, som gjorde et slikt inntrykk i den dristige lateks-kattedrakten og som lenge ble ansett som en fantasi, noe hun fortsatt prøver å forstå og tyde.

Selv om hun ofte blir fremstilt som en halvgudinne som har falt fra himmelen, har hun de samme bekymringene som «gjennomsnittskvinnen». Etter å ha akseptert overgangsalderen, nøler hun ikke med å snakke ut om hva andre prøver å holde hemmelig for sitt images skyld. De mest elskede kjendisene i filmbransjen forblir fremfor alt mennesker, inkludert de som har legemliggjort mektige og urokkelige fiktive karakterer.

I et intervju med HuffPost åpnet Halle Berry seg om sin intime helse. Hun snakket om en frykt som er nesten universell: frykten for gynekologen. Det ser ut til at selv de største skuespillerinnene utsetter rutinetimer, ikke på grunn av travle timeplaner eller krevende auditions, men av frykt. Halle Berry utsetter stadig dette skremmende øyeblikket, og selv om det ikke finnes noen «god grunn» til å gå glipp av en slik undersøkelse, sier hun at hun ble traumatisert av sin første celleprøve.

«Da jeg var yngre, på grunn av det gamle spekulumet, dro jeg ikke dit hvert år. Helt ærlig, jeg likte det ikke», sa Halle Berry. Hun fortsatte: «Jeg likte ikke å måtte bite tennene sammen. Jeg likte ikke hvordan det føltes.» Denne uttalelsen gir enda mer mening siden hennes 18 år gamle datter går inn i en alder der det å spre beina foran et blendende lys praktisk talt er et overgangsrite.

Modernisering av spekulumet: skuespillerinnens kraftfulle handling

Hvis mange kvinner, i likhet med Halle Berry, utsetter denne sjekken som finner sted under beltestedet, er det ikke bare fordi de frykter dårlige nyheter eller alarmerende resultater. Når de kler av seg til undersøkelsen, føler de seg svake og svært sårbare. Frykt for å bli dømt, for den endelige diagnosen, for smerten som føles gjennom denne kalde metallgjenstanden, som ikke har utviklet seg siden 1800-tallet ... kvinner foretrekker å forbli uvitende heller enn å underkaste seg denne undersøkelsen, som noen ganger føles som «bare en gjenstand».

«Da jeg fikk vite at 72 % av kvinner avstår fra å ta bekkenbunnsundersøkelsen av frykt for å gjennomgå denne intime, ofte smertefulle og plagsomme undersøkelsen med det gamle, utdaterte spekulumet, ble jeg dypt bekymret», beklaget skuespillerinnen. Det må sies at spekulumet er noe av en medisinsk relikvie, som ligner mer på et torturinstrument enn en stor ergonomisk innovasjon.

Halle Berry er bekymret for kvinners intime velvære og har gjort dette universelle problemet til et personlig korstog. Hun er klar over spekulumets utdaterte og barbariske natur, en levning fra en svunnen tid innen gynekologi, og samarbeidet derfor med selskapet Nella for å modernisere dette instrumentet og gjøre det mer brukervennlig. Sammen utviklet de et spekulum laget av polymer, et materiale som antas å være mykere og stillere. En forsinket revolusjon innen design av medisinsk utstyr, men en som er til offentlig nytte.

Halle Berry, svært engasjert i kvinners helse

Halle Berry, ansiktet utad til Bond-piken som har blitt ansiktet utad for en viktig sak, ønsker å ta tak i manglene ved et todelt helsevesen som lenge har anklaget kvinner for å overdrive symptomene sine eller være overfølsomme. Hennes dype engasjement i denne personlige bevissthetskampanjen stammer fra hennes egen erfaring med å føle seg neglisjert av det medisinske etablissementet, som om de var fanget i et «ingen kvinneland».

I et intervju med Women's Health forteller Halle Berry om at hun opplevde en lengre periode i perimenopausen uten å forstå hva som skjedde med henne. Hun følte seg som en fremmed i sin egen kropp. På et tidspunkt forvekslet helsepersonell til og med gynekologiske symptomer med herpes. Denne opplevelsen åpnet øynene hennes for mangelen på opplæring blant leger, som fortsatt i stor grad er uinformerte om denne avgjørende tiden i en kvinnes liv. Denne opplevelsen fungerte som en katalysator og oppmuntret henne til å opprette samarbeidsplattformen Respin, et slags «trygt rom» for kvinner som går inn i overgangsalderen.

«Vi fortjener mer ressurser, mer finansiering, mer utdanning, mer forskning, fordi vi har rett til å forstå hvordan kroppene våre fungerer og hva som er best for oss», avslutter Halle Berry, som også fortjener Oscar for vennlighet.