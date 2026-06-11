Bryteren Liv Morgan vekker oppsikt med sommerstrandantrekket sitt

Liv Morgan er en av de mest populære bryterne i WWE i dag. Denne gangen skapte hun furore blant fansen sin ved sjøen på Amalfikysten – en juvel i Sør-Italia.

En svart-hvit stripete badedrakt i to deler med utsikt mot havet

På et av de mest delte bildene ser Liv Morgan ut i en sommerlig todelt antrekkskjole med stripete design. Den svart-hvite mønstrede trekanttoppen er paret med en underdel som knytes i sidene. Et minimalistisk plagg, umiddelbart gjenkjennelig for sin vintage strandvibe – en blanding av italiensk stil fra 1970-tallet og californisk estetikk fra 1990-tallet, som minner om catwalken vår/sommer 2026.

Omgivelsene forsterker helhetseffekten: okerfargede steiner, turkis vann, gyllent lys typisk for en sen middelhavsettermiddag. Alt i fotografiet fungerer for å skape et filmatisk bilde – som om en ung italiensk stjerne fra en annen tid hadde posert for et magasin på den tiden.

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En hvit prikkete kjole til det andre antrekket

I et annet bilde delt av fans valgte Liv Morgan et annerledes, men like strandaktig, antrekk: en stroppeløs hvit minikjole med polkaprikker, en tettsittende silhuett og en kort kant. Plaggets retro-følelse minner umiddelbart om pin-ups fra 1950-tallet, men det har fått en perfekt moderne og avslappet vri.

For å komplementere dette antrekket valgte hun blondt hår i en knute på noen bilder, og løst under en enkel svart lue på andre. Ingen slående tilbehør, ingen prangende smykker: bare en ren silhuett, perfekt avslappet i omgivelsene.

Et nytt steg for WWEs kvinneverdensmester

Denne opptredenen kommer på et avgjørende tidspunkt i Liv Morgans karriere. Bryteren, som for tiden er innehaver av WWE Women's World Championship, opplever virkelig en av de mest produktive periodene i karrieren sin. Hun er jevnlig på forsiden av amerikanske magasiner og er ambassadør for flere sportsmerker, og bygger et mangesidig image som strekker seg langt utover brytingens verden.

Denne tilnærmingen ligner på den andre kvinnelige idrettsutøvere i hennes generasjon bruker, som i økende grad begir seg inn i mote-, livsstils- og til og med filmverdenen. Eksempler finnes i overflod: den irske bryteren Becky Lynch i uavhengig film, den amerikanske bryteren Bianca Belair på Vogue-forsidene og den australske bryteren Rhea Ripley i en rekke motekampanjer. Kort sagt, en ny æra har begynt, der kvinnesportunderholdning konkurrerer med den vanlige moteindustrien.

Med denne fotoserien fra Amalfikysten har Liv Morgan gjort en spesielt vellykket sommeropptreden. Og den bekrefter at karrieren hennes utenfor ringen nå følges minst like tett som de offisielle kampene hennes.